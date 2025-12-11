Lech & Co.: Vorarlberg will Ausweichreiseverkehr an Ski-Samstagen unterbinden

An sechs verkehrsstarken Samstagen im Bereich Bludenz/Klostertal - Sperre von Auf- und Abfahrtsrampen auf der Arlberg-Schnellstraße (S16)

Vbg. Um den Ausweichverkehr im Bereich Bludenz und Klostertal an Winterwochenenden zu unterbinden, werden in der aktuellen Wintersaison auch heuer wieder an sechs verkehrsstarken Samstagen Abfahrts- bzw. Durchfahrtsverbote entlang der Arlberg-Schnellstraße (S16) sowie weitere Maßnahmen zur Verkehrsleitung umgesetzt. Das gab die Vorarlberger Landesregierung am Donnerstag bekannt.

Die Hauptrouten ins Montafon und in Richtung Arlberg sind im Winter gerade an Samstagen häufig überlastet. Staus auf der Rheintalautobahn (A14) und der S16 führten zu massivem Ausweichverkehr auf das untergeordnete Straßennetz und zu einer starken Belastung der Siedlungsgebiete von Bludenz und der Klostertal-Gemeinden. An Winter-Samstagen fuhren bis zu 5.000 Kraftfahrzeuge (in 24 Stunden) auf der Arlbergstraße (L97) im vorderen Klostertal in Richtung Arlberg, an üblichen Samstagen sind es 1.000 pro Richtung.

Sperren an starken Reise-Samstagen

Aufbauend auf Erfahrungen des Vorjahrs werden auch 2025/26 Maßnahmen gesetzt, betroffen sind die Samstage 20. Dezember, 27. Dezember, 7. Februar, 14. Februar, 21. Februar und 28. Februar. Wichtigste Maßnahme ist dabei die Sperre von Auf- und Abfahrtsrampen entlang der S16, konkret werden die Einfahrts- und die Ausfahrtrampe in Richtung Arlberg bei der Anschlussstelle Bings, die Ausfahrtrampe der Halbanschlussstelle Braz-West, die Einfahrtrampe bei der Halbanschlussstelle Braz-Ost sowie die Einfahrtrampe bei der Anschlussstelle Langen (jeweils in Fahrtrichtung Arlberg) in der Zeit von 8.00 bis 18.00 Uhr gesperrt. Für die lokale Bevölkerung können sich dadurch kleinräumige Umwege ergeben, hieß es. Man appelliere zudem, nicht notwendige Fahrten an diesen Tagen zu vermeiden.

© Wikipedia

Als Begleitmaßnahme ist an den Samstagen eine Dosierampel auf der L97 zur Bündelung des Verkehrs bei der Ortseinfahrt von Dalaas vorgesehen. Ebenfalls soll die Engstelle auf der L97 bei Braz-Ost durch wechselseitiges Anhalten des Verkehrs für die Durchfahrt von Lkw und Bussen in Richtung Arlberg entschärft werden. In Bludenz wird von der Stadt Bludenz ein Einfahrtsverbot in die Klarenbrunnstraße in Fahrtrichtung Klarenbrunn/Moos umgesetzt. In Langen ist am Knoten Anschluss Langen/L97/L197 eine Handzeichen-Regelung geplant, im Langener Tunnel wird der Verkehr Richtung Arlberg einstreifig geführt, damit könne man im Fall einer Blockabfertigung im Arlbergtunnel rascher reagieren. Im Bedarfsfall wird eine Task Force weitere Ad hoc-Maßnahmen setzen.