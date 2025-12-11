Müssen es immer AirPods von Apple sein? Diese drei Alternativen überzeugen

Die AirPods sind für viele Apple-Nutzer die erste Anlaufstelle für Kopfhörer. In puncto Preis und Kompatibilität sind sie allerdings nicht für jeden die beste Wahl. Diese Alternativen sind kompatibler, günstiger und klingen genauso gut.

Wer regelmäßig Musik hört, Podcasts abspielt oder unterwegs telefoniert, greift oft reflexhaft zu den AirPods Pro von Apple. Wer allerdings auch Geräte anderer Hersteller hat oder einfach keine 250 Euro für Kopfhörer ausgeben möchte, findet starke Alternativen. Modelle von Huawei oder Sony zeigen, dass es hochwertige In-ear-Kopfhörer gibt, die ebenfalls mit kräftigem Sound, sehr guter Geräuschunterdrückung (ANC) und komfortabler Ausstattung überzeugen.

AirPods-Alternative: Huawei FreeBuds Pro 4

Die neuen FreeBuds Pro 4* von Huawei setzen auf ein elegantes Design, verbessertes Noise Cancelling und detailreichen Klang. Sie bieten Dual-Device-Konnektivität sowie eine adaptive Geräuschunterdrückung, die sich automatisch an die Umgebung anpasst. Damit sind sie ideal fürs Büro, die Bahn oder den Alltag. Wer Wert auf Eleganz, intelligente Funktionen und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis legt, sollte hier unbedingt genauer hinschauen.

Mit adaptiver Geräuschunterdrückung

Steuerung am Ohrhörer

Nach IP54 staub- und spritzwassergeschützt

Bis zu 7 Stunden Akkulaufzeit (mit Ladecase bis zu 33 Stunden)

Huawei FreeBuds Pro 4 – für 149,00 Euro bei Huawei* © Huawei

Statt Apple AirPods Pro: Sony WF-1000XM5

Die WF-1000XM5 von Sony* gelten nicht ohne Grund als eines der besten In-Ear-Modelle. Sie bieten eine herausragende aktive Geräuschunterdrückung, die sich individuell anpassen lässt, sowie einen satten, klar abgestimmten Sound mit kräftigem Bass und feinen Höhen. Die Earbuds sitzen dank ergonomischer Form besonders bequem und kommen mit einer Akkulaufzeit von bis zu acht Stunden (plus 16 Stunden über das Case). Fazit: Perfekt für anspruchsvolle Hörer, Vielreisende und alle, die maximale Klangqualität und Ruhe suchen.

Mit aktiver Geräuschunterdrückung

Steuerung am Ohrhörer

Nach IPX4 spritzwassergeschützt

Bis zu 8 Stunden Akkulaufzeit (mit Ladecase bis zu 24 Stunden)

Sony WF-1000XM5 – für 179,00 Euro bei Media Markt* © Sony

JBL Live Beam 3: In-ear-Kopfhörer mit Display-Ladecase

Mit den Live Beam 3 bringt JBL* ein starkes Gesamtpaket für alle, die Musik, Podcasts und Anrufe im Alltag unkompliziert genießen möchten. Die Kopfhörer punkten mit kräftigem, bassbetontem JBL-Sound, bis zu zwölf Stunden Laufzeit (plus 36 Stunden via Case) und einer zuverlässigen Geräuschunterdrückung. Besonders praktisch ist das smarte Ladeetui mit Touch-Display – hier lassen sich zum Beispiel Lautstärke oder Akkustand direkt ablesen und steuern. Ein cooles Feature, mit dem Apples AirPods nicht aufwarten können. Das macht die Live Beam 3 zu einem echten Allrounder!

Mit aktiver Geräuschunterdrückung

Steuerung am Ohrhörer und am Ladecase

Nach IP55 staub- und spritzwassergeschützt

Bis zu 12 Stunden Akkulaufzeit (mit Ladecase bis zu 48 Stunden)

JBL Live Beam 3 – für 165,99 Euro bei Media Markt* © JBL

Fazit: Das sind die besten AirPods-Alternativen

AirPods sind nicht die einzige Option für In-ear-Kopfhörer – vor allem dann nicht, wenn Sie sich auch abseits des Apple-Ökosystems bewegen oder mehr Individualität, Klang oder Akkuleistung suchen. Ob elegant oder technisch hochgerüstet: Diese drei Modelle zeigen, wie vielfältig und hochwertig der Markt für In-Ears geworden ist. Wer ein Upgrade plant, sollte unbedingt über den Tellerrand blicken – es lohnt sich!

