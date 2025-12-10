Die besten Raclette-Grills für Weihnachten und Silvester im Überblick

Raclette und Silvester passen einfach zusammen. Damit der Abend geschmacklich rund wird, lohnt sich ein Blick auf Modelle, die das gemeinsame Brutzeln am Tisch besonders unkompliziert und gemütlich machen.

Kaum etwas schafft zum Jahreswechsel mehr Wohlfühlstimmung als ein ausgedehnter Raclette-Abend. Für viele gehört das bunte Pfännchen-Schlemmen genauso zur Silvesternacht wie Feuerwerk oder „Dinner for One“. Damit der kulinarische Auftakt ins neue Jahr gelingt, braucht es vor allem einen Grill, der zuverlässig arbeitet und genug Power mitbringt.

Der Testsieger: Raclette-Grill von Rommelsbacher

Der Raclette-Grill von Rommelsbacher kommt mit einem cleveren Baukastensystem daher: Zwei Einheiten, jedes mit Platz für vier Pfännchen, lassen sich je nach Runde einzeln oder gemeinsam nutzen. So sitzen am Weihnachts- oder Silvesterabend bis zu acht Personen am Tisch und brutzeln entspannt ihre Lieblingskombinationen. Der Rommelsbacher RC 1600 zählt damit zu den Top-Geräten seiner Kategorie – sowohl Stiftung Warentest als auch Computer Bild bewerten ihn mit „gut“.

Für 2 bis 8 Personen

2 Geräte mit jeweils 4 Pfännchen und Holzschabern

Mit Grillplatte und Parkdeck für die Pfännchen

Insgesamt 1.590 Watt, stufenlose Temperaturregelung

Rommelsbacher RC 1600 Raclette-Grill für acht Personen – für 159,83 Euro bei Amazon* © Rommelsbacher

WMF Lono: Raclette-Grill – der Bestseller bei Amazon

Das WMF Lono Raclette bringt mit 1.500 Watt ordentlich Power an den Tisch und bietet Platz für bis zu acht Pfännchen. Die Wendegussplatte grillt wahlweise Fleisch und Gemüse oder zaubert Crêpes, während die praktische Pfännchen-Ablage Ordnung hält. Temperatur per LED-Drehrad einstellen, Pfännchen nach dem Essen in die Spülmaschine – fertig. Ein unkompliziertes Rundum-Paket und nicht ohne Grund der Amazon-Bestseller.

Für bis zu 8 Personen

Pfännchen sind spülmaschinengeeignet

Insgesamt 1.500 Watt, stufenlose Temperaturregelung

WMF Lono Raclette – für 93,00 Euro bei Media Markt* © WMF

Design-Tipp: Klamer-Raclette-Grill

Der Klamer-Raclette-Grill überzeugt mit einfacher Bedienung und solider Ausstattung für gesellige Abende mit Freunden oder Familie. Mit 1.500 Watt Leistung bietet er Platz für acht Pfännchen, in denen Käse, Gemüse und Gewürze bequem ihren Platz finden. Die wechselbare Grillplatte und antihaftbeschichteten Pfännchen erleichtern das Grillen von Fleisch, Gemüse oder Käse und machen die Reinigung unkompliziert. Das Holzgestell mit Ablagefach wirkt wohnlich und hält den Tisch ordentlich und aufgeräumt.

Design-Tipp der Faz.net: Unter 32 getesteten Modellen gehört dieses Gerät zu den Top fünf.

Für bis zu 8 Personen

Gestell besteht aus Holz

2 Grillplatten und Parkdeck für die Pfännchen

Klamer Raclette Grill – für 128,56 Euro bei Amazon* © Klamer

Solis: 3-in-1 Combi – Raclette, Fondue und Grill

Der Solis Raclette Combi Grill vereint Raclette, Grill und Fondue in einem Gerät. Mit 2.000 Watt, acht Pfännchen, Fondue Topf und großzügiger Grillplatte ist er ideal für gesellige Abende. Zwei getrennt regelbare Heizzonen und abnehmbare Antihaftplatten machen die Zubereitung und Reinigung einfach – dazu kommt das elegante Edelstahl Design.

Für bis zu 8 Personen

Insgesamt 2.000 Watt, stufenlose Temperaturregelung

8 Pfännchen, 8 Schaber und 8 Fonduegabeln

Solis Raclette Combi-Grill – für 222,00 Euro bei Media Markt* © Solis

Die besten Raclette-Grills für Weihnachten und Silvester

Ein hochwertiger Raclette-Grill macht die Festtage erst richtig gemütlich: Schnelle Aufheizzeiten, gleichmäßige Hitze und genügend Platz für alle sorgen für stressfreie Genussmomente. Ob für kleine Runden oder große Feiern – ein guter Raclette-Grill bringt alle an einen Tisch und macht Weihnachten und Silvester kulinarisch zum Highlight.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.