Funktionaler als Apple Watch? Das sind die beliebtesten Huawei-Smartwatches im Überblick

Huawei ist neben Apple und Samsung stets unter den Top Drei der Global Player, wenn es um Smartwatches geht. Wir zeigen die beliebtesten Huawei Smartwatches und worin sie sich unterscheiden – von Alltag bis Fitness, von Luxus Look bis Sport.

Smartwatches sind längst mehr als einfache Fitness Tracker: Sie messen Herzfrequenz und Schlaf, führen Sport Statistiken auf, zeigen Nachrichten und steuern Musik – ganz bequem am Handgelenk. Huawei bietet ein breites Smartwatch Portfolio, das für jeden Typ Nutzer etwas bereithält: vom sportlichen Tracker bis zum edlen Alltagsbegleiter. In unserem Überblick stellen wir die beliebtesten Huawei Modelle vor und zeigen, welche Uhr am besten zu welchem Lifestyle passt.

Huawei-Smartwachtes: Die Modelle im Überblick

Huawei bietet verschiedene Reihen von Smartwatches mit unterschiedlichen Anwendungsschwerpunkten an:

Huawei Watch Series: klassische Smartwatch mit einfachem Design, alltagstauglich

klassische Smartwatch mit einfachem Design, alltagstauglich Huawei Watch GT und GT Pro: vielseitige Smartwatches mit langer Akkulaufzeit, umfangreichen Fitness und Gesundheitsfunktionen und robustem Design

vielseitige Smartwatches mit langer Akkulaufzeit, umfangreichen Fitness und Gesundheitsfunktionen und robustem Design Huawei Watch Ultimate: maximale Funktionalität und Premium Qualität, geeignet für Outdoor- und Extremsport

maximale Funktionalität und Premium Qualität, geeignet für Outdoor- und Extremsport Huawei Watch Fit: Fokus auf Sporttracking

Fokus auf Sporttracking Huawei Watch D: Fokus auf speziellen Gesundheits und Medizinfunktionen

Zu den beliebtesten und vielseitigsten Modellen gehören die folgenden Smartwatches:

Der elegante Allrounder: Huawei Watch GT 6 Pro

Mit der Watch GT 6 Pro* setzt Huawei neue Maßstäbe: Die Uhr überzeugt mit eleganter Optik, langlebiger Akku Leistung und umfassendem Funktionsumfang. Laut Hersteller liefert sie präzise Sensoren für Herzfrequenz, Schlaf, Stress und Fitness, deutlich verbessertes GPS Tracking und bis zu 21 Tage Akkulaufzeit.

Saphirglas und Titanlegierung

46 Millimeter Gehäuse

Bis zu 21 Tage Akkulaufzeit

Kompatibel mit Android und iOS

Durch das hochwertige Gehäuse und die Edelausstattung ist sie ideal für alle, die eine Smartwatch wollen, die sowohl im Alltag edel aussieht als auch sportlich und technisch überzeugt. Kleinere Einschränkungen: Die Watch GT 6 verzichtet auf Mobilfunk oder WLAN Funktion und setzt auf klassische Bluetooth Verbindung.

Huawei Watch 5: Ideal für den Alltag

Die Huawei Watch 5* fällt durch ihr edles Design mit Edelstahl oder Titangehäuse auf, sie wirkt hochwertig und robust. Neben Herzfrequenz und Blutsauerstoff Messung erlaubt sie über einen seitlichen Sensor (X Tap) auch EKG, arterielle Gefäßmessung und weitere Gesundheitsdaten – alles mit einem Fingertipp. Damit ist sie eine gute Wahl für alle, die nützliche Alltagsfunktionen suchen und gleichzeitig gesundheitliche Parameter im Blick behalten wollen. Zusätzlich unterstützt die Uhr zahlreiche Sportmodi und kann mit Gestensteuerung und eSIM Funktion überzeugen, was sie besonders flexibel einsetzbar macht.

42 Millimeter Gehäuse

Bis zu 11 Tage Akkulaufzeit

Kompatibel mit Android und iOS

Mit NFC-Funktion für mobiles Bezahlen über Quicko Wallet

eSIM-Option

Für Sportbegeisterte: Huawei Watch Fit 4 Pro

Die Watch Fit 4 Pro* ist ein sportlich leichtes Modell mit rechteckigem, flachem AMOLED Display. Mit umfassendem Fitness-Tracking, Bewegungsverfolgung bei Wassersportarten und Golfplatzkarten positioniert sich diese Smartwatch klar als vielseitiger Workout-Begleiter. Die Fit 4 Pro ist ideal für alle, die eine günstige, alltagstaugliche und sport orientierte Smartwatch suchen – ohne viele technischen Spielereien, dafür mit Fokus auf Gesundheit und Komfort.

Bis zu 10 Tage Akkulaufzeit

Kompatibel mit Android und iOS

Für Schwimmen geeignet, mit Golfplatzkarten

Mit NFC-Funktion für mobiles Bezahlen über Quicko Wallet

Alternative: Die beliebteste Smartwatch bei Amazon ist die Apple Watch SE 3

Smartwatch-Bestseller bei Amazon ist aktuell die Apple Watch SE 3* – und das aus gutem Grund: Sie bietet starke Fitness- und Alltagsfunktionen, ein helles Retina-Display, flüssige Bedienung dank modernem Chip und eine nahtlose Verbindung zum iPhone. Wer im Apple-Universum zuhause ist und eine zuverlässige Smartwatch zum fairen Preis sucht, liegt mit der SE 3 auch genau richtig. Allerdings fehlen Funktionen wie die EKG-Erstellung oder die Blutsauerstoffmessung.

Fazit: Diese Huawei-Smartwatches sind funktional und stylish

Huawei deckt mit seinen aktuellen Smartwatch-Modellen eine besonders breite Zielgruppe ab – von Technik-Fans bis zu Einsteigern. Ein elegantes und robustes Modell mit Titanarmband für den Alltag oder ein sportliches Modell mit Nylonarmband für die analytische Workout-Begleitung: Je nach Vorliebe und Bedürfnis hat Huawei ein passendes Smartwatch-Modell parat.

