Statt Schokoflation: Amazon verkauft Marken-Schokolade richtig günstig

Während vielerorts von steigenden Schokopreisen die Rede ist, bietet Amazon aktuell zahlreiche süße Markenprodukte zum Schnäppchenpreis an. Ideal für alle, die sich noch mit Weihnachtsleckereien, Adventkalendern oder Geschenkideen eindecken wollen.

Ohne Schokolade? Ohne uns! Gerade zur Weihnachtszeit gehört Süßes einfach dazu – ob als Nervennahrung im Alltag oder als Highlight unterm Baum. Umso erfreulicher ist es, dass Amazon aktuell Marken-Schokolade, Pralinen und Kalender teils deutlich günstiger anbietet, und das trotz steigender Preisprognosen in der Branche.

Denn laut Lebensmittel Zeitung planen mehrere Hersteller Preiserhöhungen von bis zu 20 Prozent. Auch Focus Online spricht von einem möglichen Preis-Schock“ bei Schokolade, Grund dafür sind hohe Rohstoffkosten. Doch bei Amazon finden sich derzeit viele Schoko-Bestseller von Lindt und Milka zu deutlich reduzierten Preisen – von Familienpackungen bis zu edlen Geschenkboxen.

Jetzt bei Amazon günstiger: Schokolade von Lindt

Von Lindt sind einige süße Naschereien jetzt zur Weihnachtszeit günstiger zu haben – wenn auch nicht als ausgewiesene Angebote, versieht Amazon sie doch mit einem Streichpreis und landet unter den Angeboten anderer Händler.

Lindt Weihnachts-Kostbarkeiten Dose

In der festlich gestalteten Dose finden sich rund 31 edle Pralinen in 16 verschiedenen Sorten – teils klassisch, teils mit feinem Alkohol Finish. Perfekt als Geschenk oder für gemeinsame Runden: Die Dose macht sich sowohl auf dem Gabentisch als auch als Naschvorrat gut.

31 edle Pralinen

16 Sorten, teilweise mit Alkohol

In Geschenkbox

Lindt Weihnachts-Kostbarkeiten Dose – für 22,61 statt 28,26 Euro bei Amazon* © Lindt

Lindt Weihnachts-Kostbarkeiten Pralinés-Schachtel

Die Pralinés Schachtel vereint eine Auswahl feinster Schokolade und Pralinen in elegantem Geschenkformat – ideal für alle, die etwas Hochwertiges verschenken möchten. Die Mischung sorgt für Abwechslung und trifft mit edlem Geschmack bei vielen Weihnachtsfans ins Schwarze.

19 edle Alkoholpralinen

5 Sorten

Lindt Weihnachts-Kostbarkeiten Pralinés-Schachtel – für 13,35 statt 19,53 Euro bei Amazon* © Lindt

Lindt Lindor Beutel Silber

Die Lindor Mischung vereint die typischen zartschmelzenden Kugeln der Marke – ein Klassiker, der für Schokolade pur und cremige Textur steht. Ideal für alle, die Schoko Genuss lieber portioniert und dekorativ verpackt schätzen.

80 Kugeln

4 Sorten

1 kg

Lindt Lindor Beutel Silber – für 31,55 statt 44,20 Euro bei Amazon* © LIndt

Milka zu Bestpreisen: Günstiger als Amazon ist derzeit niemand

Unter den schokoladigen Angeboten finden sich auch zahlreiche Milka-Produkte. Die folgenden Pralinen, Riegel und Snacks sind bei Amazon jetzt günstiger als anderswo.

Milka Favourites – Pralinen-Mix

Die große Favourites-Box vereint fünf beliebte Sorten – etwa Oreo, Toffee oder Strawberry Cheesecake — und bietet 108 einzeln verpackte Pralinen. Sie eignet sich ideal zum Naschen, Teilen oder als süßer Vorrat für Zuhause.

5 Sorten

108 einzeln verpackte Pralinen

1 kg

Milka Favourites Pralinen-Mix aus 5 beliebten Sorten – für 17,47 statt 29,80 Euro bei Amazon* © Milka

Milka Feine Kugeln Alpenmilch

Ein Klassiker: Milkas Schokoladenkugeln aus zarter Alpenmilch Schokolade sind mit ihrem cremigen Geschmack ein idealer Begleiter zu Kaffee oder als kleine Pause zwischendurch. Mit der 900-Gramm-Vorratsdose kommen selbst große Familien gut über die Feiertage.

100 % Alpenmilchschokolade

900 g

Milka Feine Kugeln Alpenmilch Dose – für 23,75 statt 32,16 Euro bei Amazon* © Milka

Milka Nussini Riegel

Die Nussini Riegel kombinieren knusprige Waffel, Haselnusscreme und Milka Schokolade – ideal für alle, die Riegel statt Tafelschokolade bevorzugen. Sie sind praktisch portioniert und eignen sich gut zum Mitnehmen, zum Beispiel für die Schule, im Büro oder als Snack zwischendurch.

35 Stück

Milka Nussini Riegel – für 16,43 statt 19,24 Euro bei Amazon* © Milka

Milka Oreo Schokoriegel

Die Kombination aus Milka Alpenmilch-Schokolade und Oreo Cookie Krümeln macht diese Riegel zu einem cremig knusprigen Genuss. Amazon verkauft das Vorratspack mit 36 Riegeln jetzt zum Sparpreis.

36 Stück

Milka Oreo Schokoriegel – für 18,49 statt 41,09 Euro bei Amazon* © Milka

Milka Naps Alpenmilch

Zum Teilen, als Kaffee Begleitung oder als süße Kleinigkeit für zwischendurch: Die Mini Tafeln aus zarter Alpenmilch Schokolade sind ein Klassiker für Naschkatzen. In der großen Amazon-Packung sind 355 einzelne Täfelchen.

355 einzeln verpackte Mini-Schokoladentäfelchen

1,7 kg

Milka Naps Alpenmilch – für 29,80 statt 45,02 Euro bei Amazon* © Milka

Tipp: Adventkalender jetzt zu Sparpreisen ergattern

Sobald der Dezember startet, fallen Adventkalender im Preis. Ob als süße Überraschung zwischendurch oder einfach für doppelte Portionen bis Weihnachten: Wer jetzt zugreift, spart beim Preis und bekommt trotzdem noch jede Menge Genuss. Manche Kalender eignen sich sogar über die Feiertage hinaus als festlich verpackter Schoko-Vorrat, wenn die enthaltenen Überraschungen einzeln verpackt sind.

Lindt Pärchen Adventkalender 2025

Der Pärchen Adventkalender bietet Schokolade und Pralinen für zwei – perfekt zum Teilen und um gemeinsam die Vorweihnachtszeit zu genießen. Praktisch: Die Pralinen und Snacks sind einzeln verpackt, sodass sie sich auch ideal auf dem Weihnachtsteller anrichten lassen.

2 x 24 schokoladige Überraschungen, einzeln verpackt

15 verschiedene Schokoladen

Lindt Pärchen Adventkalender 2025 – für 24,66 statt 50,37 Euro bei Amazon* © Lindt

Lindt 1001 Weihnachts-Traum Adventkalender 2025

Der Adventskalender 1001 Weihnachts Traum bringt jeden Tag im Dezember eine neue Schoko oder Pralinen Überraschung – bis Weihnachten (oder danach) warten 24 Köstlichkeiten auf Genießer.

24 Pralinés mit verschiedenen Füllungen

281 g

Lindt 1001 Weihnachts-Traum Adventkalender 2025 – für 18,25 statt 30,83 Euro bei Amazon* © Lindt

Milka & Oreo Adventkalender

Schoko-Bonbons, Pralinen und Kekse: Der Mix aus cremiger Milka Alpenmilch Schokolade und knusprigen Oreo Keksen macht diesen Kalender zur perfekten Kombination aus Süßem und Crunch.

5 Sorten

284 g

Milka & Oreo Adventskalender – für 7,39 statt 16,43 Euro bei Amazon* © Milka

Fazit: So günstig verkauft Amazon jetzt Marken-Schokolade

Süßes Sparen statt bittere Schokoflation: Bei Amazon lohnt sich aktuell der Klick in die Angebots¬kategorie. Wer jetzt zuschlägt, bekommt Marken¬qualität zu besonders günstigen Konditionen – und startet genussvoll in die Weihnachtstage.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.