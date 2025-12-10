Statt Schokoflation: Amazon verkauft Marken-Schokolade richtig günstig

Während vielerorts von steigenden Schokopreisen die Rede ist, bietet Amazon aktuell zahlreiche süße Markenprodukte zum Schnäppchenpreis an. Ideal für alle, die sich noch mit Weihnachtsleckereien, Adventkalendern oder Geschenkideen eindecken wollen.
Ohne Schokolade? Ohne uns! Gerade zur Weihnachtszeit gehört Süßes einfach dazu – ob als Nervennahrung im Alltag oder als Highlight unterm Baum. Umso erfreulicher ist es, dass Amazon aktuell Marken-Schokolade, Pralinen und Kalender teils deutlich günstiger anbietet, und das trotz steigender Preisprognosen in der Branche.
Denn laut Lebensmittel Zeitung planen mehrere Hersteller Preiserhöhungen von bis zu 20 Prozent. Auch Focus Online spricht von einem möglichen Preis-Schock“ bei Schokolade, Grund dafür sind hohe Rohstoffkosten. Doch bei Amazon finden sich derzeit viele Schoko-Bestseller von Lindt und Milka zu deutlich reduzierten Preisen – von Familienpackungen bis zu edlen Geschenkboxen.
Jetzt bei Amazon günstiger: Schokolade von Lindt
Von Lindt sind einige süße Naschereien jetzt zur Weihnachtszeit günstiger zu haben – wenn auch nicht als ausgewiesene Angebote, versieht Amazon sie doch mit einem Streichpreis und landet unter den Angeboten anderer Händler.
Lindt Weihnachts-Kostbarkeiten Dose
In der festlich gestalteten Dose finden sich rund 31 edle Pralinen in 16 verschiedenen Sorten – teils klassisch, teils mit feinem Alkohol Finish. Perfekt als Geschenk oder für gemeinsame Runden: Die Dose macht sich sowohl auf dem Gabentisch als auch als Naschvorrat gut.
- 31 edle Pralinen
- 16 Sorten, teilweise mit Alkohol
- In Geschenkbox
Lindt Weihnachts-Kostbarkeiten Pralinés-Schachtel
Die Pralinés Schachtel vereint eine Auswahl feinster Schokolade und Pralinen in elegantem Geschenkformat – ideal für alle, die etwas Hochwertiges verschenken möchten. Die Mischung sorgt für Abwechslung und trifft mit edlem Geschmack bei vielen Weihnachtsfans ins Schwarze.
- 19 edle Alkoholpralinen
- 5 Sorten
Lindt Lindor Beutel Silber
Die Lindor Mischung vereint die typischen zartschmelzenden Kugeln der Marke – ein Klassiker, der für Schokolade pur und cremige Textur steht. Ideal für alle, die Schoko Genuss lieber portioniert und dekorativ verpackt schätzen.
- 80 Kugeln
- 4 Sorten
- 1 kg
Milka zu Bestpreisen: Günstiger als Amazon ist derzeit niemand
Unter den schokoladigen Angeboten finden sich auch zahlreiche Milka-Produkte. Die folgenden Pralinen, Riegel und Snacks sind bei Amazon jetzt günstiger als anderswo.
Milka Favourites – Pralinen-Mix
Die große Favourites-Box vereint fünf beliebte Sorten – etwa Oreo, Toffee oder Strawberry Cheesecake — und bietet 108 einzeln verpackte Pralinen. Sie eignet sich ideal zum Naschen, Teilen oder als süßer Vorrat für Zuhause.
- 5 Sorten
- 108 einzeln verpackte Pralinen
- 1 kg
Milka Feine Kugeln Alpenmilch
Ein Klassiker: Milkas Schokoladenkugeln aus zarter Alpenmilch Schokolade sind mit ihrem cremigen Geschmack ein idealer Begleiter zu Kaffee oder als kleine Pause zwischendurch. Mit der 900-Gramm-Vorratsdose kommen selbst große Familien gut über die Feiertage.
- 100 % Alpenmilchschokolade
- 900 g
Milka Nussini Riegel
Die Nussini Riegel kombinieren knusprige Waffel, Haselnusscreme und Milka Schokolade – ideal für alle, die Riegel statt Tafelschokolade bevorzugen. Sie sind praktisch portioniert und eignen sich gut zum Mitnehmen, zum Beispiel für die Schule, im Büro oder als Snack zwischendurch.
- 35 Stück
Milka Oreo Schokoriegel
Die Kombination aus Milka Alpenmilch-Schokolade und Oreo Cookie Krümeln macht diese Riegel zu einem cremig knusprigen Genuss. Amazon verkauft das Vorratspack mit 36 Riegeln jetzt zum Sparpreis.
- 36 Stück
Milka Naps Alpenmilch
Zum Teilen, als Kaffee Begleitung oder als süße Kleinigkeit für zwischendurch: Die Mini Tafeln aus zarter Alpenmilch Schokolade sind ein Klassiker für Naschkatzen. In der großen Amazon-Packung sind 355 einzelne Täfelchen.
- 355 einzeln verpackte Mini-Schokoladentäfelchen
- 1,7 kg
Tipp: Adventkalender jetzt zu Sparpreisen ergattern
Sobald der Dezember startet, fallen Adventkalender im Preis. Ob als süße Überraschung zwischendurch oder einfach für doppelte Portionen bis Weihnachten: Wer jetzt zugreift, spart beim Preis und bekommt trotzdem noch jede Menge Genuss. Manche Kalender eignen sich sogar über die Feiertage hinaus als festlich verpackter Schoko-Vorrat, wenn die enthaltenen Überraschungen einzeln verpackt sind.
Lindt Pärchen Adventkalender 2025
Der Pärchen Adventkalender bietet Schokolade und Pralinen für zwei – perfekt zum Teilen und um gemeinsam die Vorweihnachtszeit zu genießen. Praktisch: Die Pralinen und Snacks sind einzeln verpackt, sodass sie sich auch ideal auf dem Weihnachtsteller anrichten lassen.
- 2 x 24 schokoladige Überraschungen, einzeln verpackt
- 15 verschiedene Schokoladen
Lindt Pärchen Adventkalender 2025 – für 24,66 statt 50,37 Euro bei Amazon*
Lindt Pärchen Adventkalender 2025 – für 24,66 statt 50,37 Euro bei Amazon*
Lindt 1001 Weihnachts-Traum Adventkalender 2025
Der Adventskalender 1001 Weihnachts Traum bringt jeden Tag im Dezember eine neue Schoko oder Pralinen Überraschung – bis Weihnachten (oder danach) warten 24 Köstlichkeiten auf Genießer.
- 24 Pralinés mit verschiedenen Füllungen
- 281 g
Milka & Oreo Adventkalender
Schoko-Bonbons, Pralinen und Kekse: Der Mix aus cremiger Milka Alpenmilch Schokolade und knusprigen Oreo Keksen macht diesen Kalender zur perfekten Kombination aus Süßem und Crunch.
- 5 Sorten
- 284 g
Fazit: So günstig verkauft Amazon jetzt Marken-Schokolade
Süßes Sparen statt bittere Schokoflation: Bei Amazon lohnt sich aktuell der Klick in die Angebots¬kategorie. Wer jetzt zuschlägt, bekommt Marken¬qualität zu besonders günstigen Konditionen – und startet genussvoll in die Weihnachtstage.
*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.