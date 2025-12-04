Alles zu oe24VIP
Harry Kane (32) glänzt als James Bond
Bayern-Star

Harry Kane (32) glänzt als James Bond

04.12.25, 12:59
Ist Harry Kane jetzt auch Undercover-Agent?  

Auf Instagram veröffentlichte der Bayern-Stürmer eine Serie spektakulärer KI-Bilder, die ihn als James Bond zeigen. Zu sehen ist der 32-Jährige beim Fallschirmsprung, im Laserparcours, einarmig am Helikopter hängend oder auf einem Schnee-Mobil – stets im schwarzen Smoking mit Fliege, ganz wie 007.

"And Action!"

Erstellt hat Kane die Fotos selbst mit dem KI-Tool Google Gemini, danach stellte er sie online. Dazu postete er ein kurzes Video: Kane löst im Münchner Kino Sendlinger Tor ein Ticket, setzt sich in einen roten Sessel, der Vorhang öffnet sich – und plötzlich erscheint er selbst auf der Leinwand. Der Engländer dreht sich um, lächelt und sagt: „And Action!“. Dann folgt der Filmtitel: „FC Bayern München presents: Kane – August in Munich“.

Voll auf Titelkurs

Auch sportlich schreibt Kane weiter an seiner Erfolgsgeschichte. Vergangene Saison holte er zudem seine erste Vereins-Trophäe, die Bayern-Meisterschaft. Und auch heuer liefert er ab: 25 Tore in 21 Spielen – allerdings im Trikot, nicht im Smoking.

