Turbo-Rabatt für Turbo Tower von Cosori: Bestpreis-Alarm für Heißluftfritteuse!

Die Turbo Tower Heißluftfritteuse von Cosori gibt’s bei Media Markt aktuell zum Allzeit Bestpreis von nur 159 Euro – das sind 50 Prozent Rabatt! Ideal, um an den bevorstehenden Festtagen knusprige Gerichte mit wenig Aufwand zu kreieren.

Die Heißluftfritteuse Cosori Turbo Tower zeigt: Eine große Heißluftfritteuse muss nicht viel Geld kosten. Mit zwei getrennten Garkammern, insgesamt 10,8 Litern Fassungsvermögen und sieben vielseitigen Kochprogrammen bietet das Gerät Platz für große Portionen – ideal für Familien oder für alle, die öfter Gäste haben. Bei Media Markt ist der Airfryer gerade besonders günstig!

Cosori Turbo Tower: Heißluftfritteuse zum Bestpreis

Preis-Check: Media Markt reduziert den Cosori Turbo Tower* um ganze 50 Prozent auf 159 Euro – das ist der Bestpreis! Günstiger war die Heißluftfritteuse noch nie. Andere Händler verlangen aktuell über 200 Euro für das gleiche Modell. Ein richtig starkes Angebot für Hobbyköche und Kochmuffel!

Der Cosori Turbo Tower Airfryer auf einen Blick:

Zwei Kammern: 4,3 Liter (oben) und 6,5 Liter (unten)

4,3 Liter (oben) und 6,5 Liter (unten) Großer Temperaturbereich: 30 bis 230 Grad Celsius

30 bis 230 Grad Celsius Leistung: 2.630 Watt

2.630 Watt Funktionen: sieben Kochmodi, fünf Lüftergeschwindigkeiten, Timer bis zu 24 Stunden

sieben Kochmodi, fünf Lüftergeschwindigkeiten, Timer bis zu 24 Stunden Zubehör: Edelstahl-Grillrost

Airfryer im Angebot: Was kann der Cosori Turbo Tower?

Die Turbo-Tower-Heißluftfritteuse ermöglicht dank zwei Kammern und Grillrost-Einsatz das gleichzeitige Zubereiten von bis zu drei unterschiedlichen Speisen – etwa knusprige Pommes in der einen Kammer und saftiges Fleisch in der anderen. Dank getrennt regelbarer Heizzonen gelingt das Kochen auf zwei Ebenen ohne Geschmacks oder Garzeitkompromisse. Die gut ausgestattete Fritteuse kommt mit 2.630 Watt Leistung, fünf Lüftergeschwindigkeiten, einem großen Temperaturbereich von 30 bis 230 Grad Celsius – und das in einem platzsparenden Design, das in fast jede Küche passt. Mit insgesamt 10,8 Litern Volumen bietet die Fritteuse Platz für große Portionen und ist daher ideal für Familien oder Fans von Meal-Prepping.

Alternative: Doppelkammer-Heißluftfritteuse von Philips

Als Alternative zur Cosori Fritteuse lohnt sich ein Blick auf den Philips Airfryer 3000 Series Dual Basket*: Auch dieses Modell bietet zwei separate Garkörbe (sechs Liter und drei Liter), sodass Sie gleichzeitig Hauptgerichte und Beilagen zubereiten können. Allerdings nimmt dieser Airfryer auf der Küchenzeile mehr Platz weg und kommt ohne zusätzlichen Grillrost. Durch die Rapid Air Heißlufttechnik werden Speisen knusprig und gleichmäßig gegart, die Einsätze sind spülmaschinengeeignet und die Bedienung über Touch Panel unkompliziert.

Philips Airfryer Dual Basket 3000 Series – für 121,00 Euro bei Amazon* © Philips

Fazit: Lohnt sich das Airfryer-Angebot bei Media Markt?

Wer eine leistungsstarke, flexible und zugleich preiswerte Heißluftfritteuse sucht, bekommt mit der Cosori Turbo Tower ein hervorragendes Gesamtpaket – und aktuell zum besonders günstigen Preis von 159 Euro. Die Kombination aus zwei Kammern, großer Kapazität und vielseitigen Funktionen macht das Gerät zu einem echt heißen Tipp für große Haushalte und Familien. Schnell zugreifen lohnt sich definitiv!

Disclaimer: *Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.