× Alaba: Erstes emotionales Bild nach dem Kreuzbandriss

Eine Woche nach seinem Kreuzbandriss tauchte David Alaba endlich wieder auf. Gemeinsam mit seiner Schwester Rose May sendete der ÖFB-Kapitän Weihnachtsgrüße aus dem verschneiten Kitzbühel.

Nach der Schock-Diagnose vom 17. Dezember und einer erfolgreichen Operation in Innsbruck gibt es ermutigende Nachrichten aus dem Alaba-Lager: Am Sonntag, fünf Tage nach dem Eingriff bei Knie-Spezialist Christian Fink, gewährte uns Davids Schwester einen exklusiven Einblick in die ersten Schritte der Genesung.

Der sehr persönliche Schnappschuss, den die 29-Jährige auf Instagram teilte, zeigt einen doch betrübt dreinblickenden Real-Abwehrboss. Dazu postete Rose May folgende Botschaft: "Wir lieben euch. Frohe Weihnachten von eurem liebsten Geschwisterpaar. Wenn ihr Geschwister habt, lässt sie wissen, dass ihr sie liebt und schenkt ihnen eine Umarmung."

Gemeinsam mit seiner Familie verbrachte der ÖFB-Star die Weihnachtsfeiertage in seinem Haus in Kitzbühel. Von dort aus macht der 31-Jährige die ersten Schritte Richtung Reha. Sein großer Ziel, EURO 2024 in Deutschland (14.Juni bis 14. Juli), hat Alaba, wie aus seinem Umfeld zu hören ist, nach wie vor im Visier.