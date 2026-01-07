Knalleffekt: Bayern gewinnt Poker um Weltklasse-Verteidiger

Im monatelangen Zukunfts-Poker um Dayot Upamecano zeichnet sich eine Einigung ab. Der FC Bayern steht nach übereinstimmenden Berichten kurz vor einer Vertragsverlängerung mit dem französischen Innenverteidiger.

Beim FC Bayern München deutet alles auf einen baldigen Verbleib von Dayot Upamecano hin. Nach Informationen der BILD haben sich die Münchner und die Spielerseite in den meisten zentralen Punkten der Vertragsverhandlungen geeinigt.

Demnach herrscht inzwischen Übereinstimmung bei zuvor offenen Themen wie Handgeld und möglicher Ausstiegsklausel. Die endgültige Einigung soll in Kürze erfolgen, letzte Details stehen einer weiteren Zusammenarbeit offenbar nicht mehr im Weg.

Vertrag noch im Januar

Upamecano soll den neuen Vertrag aller Voraussicht nach noch im Januar unterschreiben. Das künftige Jahresgehalt des 27-Jährigen wird auf bis zu 20 Millionen Euro geschätzt. Mit der Verlängerung würde sich der deutsche Rekordmeister gegen namhafte Interessenten durchsetzen.

Neben dem FC Bayern hatten auch Paris Saint-Germain und Real Madrid starkes Interesse an dem französischen Nationalspieler gezeigt. Die Münchner konnten den Innenverteidiger jedoch von einem Verbleib überzeugen.

Dreesen lobt Upamecano

Bayern-CEO Jan-Christian Dreesen hatte sich bereits am Sonntag bei einem Fanklub-Besuch zuversichtlich gezeigt. Er erklärte, dass dem Spieler ein verbessertes Angebot vorliege und bezeichnete Upamecano als einen der besten Innenverteidiger der Welt.

Nach dem 5:0-Testspielsieg der Bayern bei RB Salzburg äußerte sich Upamecano selbst zu seiner Zukunft. Der Abwehrspieler betonte, dass er keinen Zeitdruck verspüre und sich auf seine Leistungen konzentriere. Gespräche mit der sportlichen Führung würden in einem guten Verhältnis stattfinden.

Durchbruch erzielt

Diese Herangehensweise hat nun offenbar zum Durchbruch geführt. Die Zeichen stehen klar auf Vertragsverlängerung beim FC Bayern.