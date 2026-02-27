Alles zu oe24VIP
Wintersport Ski Alpin - Rennkalender
Lukas Greiderer
Letzter Flug

Ex-ÖSV-Weltmeister schockt mit Blitz-Rücktritt

27.02.26, 07:47
Der 32-Jährige beendet schon dieses Wochenende seine Karriere 

Paukenschlag in der Nordischen Kombination: Der Tiroler Lukas Greiderer hat offiziell das Ende seiner sportlichen Laufbahn bekanntgegeben. Bei der Skiflug-Premiere der Kombinierer am Kulm wird Greiderer das letzte Mal am Start sein.

Sein Abschied fällt nach eigener Aussage überraschend leicht: „Endlich bin ich raus aus der Bubble“, sagte Greiderer gegenüber der TT. Für ihn sei es nun Zeit, neue Lebenswege zu gehen und Perspektiven außerhalb des Leistungssports zu entdecken.

Lukas Greiderer
Seinen größten Erfolg feierte Greiderer 2021 bei der WM in Oberstdorf, wo er im Team Gold holte. Bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking gewann der Tiroler Bronze im Einzel. Diese Saison stand der 32-Jährige im Schatten seiner Teamkollegen und konnte sich auch nicht für Olympia qualifizieren.

