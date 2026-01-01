Alles zu oe24VIP
Maresca
© Getty

Premier League

Trainer-Knall: Star-Coach steht vor Rauswurf

01.01.26, 09:04
Teilen

Noch am Neujahrstag könnte die Trennung offiziell werden. 

Enzo Maresca steht vor dem Aus als Trainer des FC Chelsea. Wie der „Guardian“ berichtet, könnte der Italiener noch am Neujahrstag entlassen werden. Zuvor steht noch eine Krisensitzung an.

Chelsea hat in der Premier League nur eines seiner letzten sieben Spiele gewonnen und ist in der Tabelle auf Rang fünf abgerutscht. Laut Guardian soll das Verhältnis zwischen Maresca und den Klub-Bossen inzwischen so zerrüttet sein, dass eine Trennung unvermeidbar ist. Zuletzt sorgten auch Gerüchte, dass der Italiener Nachfolger von Pep Guardiola bei Manchester City werden soll, für Unruhe.




Maresca ist bei den Blues seit 2024 im Amt. In seiner ersten Saison führte er Chelsea nicht nur zurück in die Champions League, sondern holte mit der Conference League und der Klub-WM auch zwei internationale Titel.

