Rettungswagen kollidiert mit drei Pkw

Bei einem Verkehrsunfall im Gemeindegebiet von Haunoldstein (Bezirk St. Pölten) sind Samstagmittag insgesamt drei Pkw und ein Rettungswagen kollidiert.

Mehrere Personen wurden verletzt, bestätigte die Feuerwehr Haunoldstein auf APA-Anfrage einen Bericht von "ORF Niederösterreich". Im Rettungsauto befand sich kein Patient.

Der Unfall passierte gegen 12.30 Uhr. Zwei Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß in die Straßengräben geschleudert. An allen Autos entstand schwerer Sachschaden. Vier Verletzte mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Zum Unfallhergang gab es noch keine Informationen.