Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
rettungswagen
© DOKU-NÖ

Vier Verletzte

Rettungswagen kollidiert mit drei Pkw

20.12.25, 16:20
Teilen

Bei einem Verkehrsunfall im Gemeindegebiet von Haunoldstein (Bezirk St. Pölten) sind Samstagmittag insgesamt drei Pkw und ein Rettungswagen kollidiert. 

Mehrere Personen wurden verletzt, bestätigte die Feuerwehr Haunoldstein auf APA-Anfrage einen Bericht von "ORF Niederösterreich". Im Rettungsauto befand sich kein Patient.

Der Unfall passierte gegen 12.30 Uhr. Zwei Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß in die Straßengräben geschleudert. An allen Autos entstand schwerer Sachschaden. Vier Verletzte mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Zum Unfallhergang gab es noch keine Informationen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden