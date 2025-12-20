Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Wien
döner
© getty/Symbolbild

Aktion

HIER gibt es heute Gratis-Döner!

20.12.25, 11:43
Teilen

Am Samstag, den 20. Dezember 2025, eröffnet Dönermeister eine neue Filiale in Wien-Floridsdorf. Zum Start gibt es von 11 bis 17 Uhr gratis Döner – aber nur solange der Vorrat reicht! 

Die neue Filiale von Dönermeister in der Brünner Straße 19 wird die erste im Norden Wiens.

Das beliebte Streetfood-Konzept setzt auf frische Zutaten, hausgemachte Saucen und eine moderne Interpretation des klassischen Döner Kebabs. Die Eröffnung richtet sich an alle, die auf der Suche nach einem schnellen, leckeren Snack sind – egal, ob Stammgast oder neugieriger Neuling.

Gratis Döner zur Eröffnung

Anlässlich der Eröffnung lädt Dönermeister zu einer besonderen Aktion ein: Zwischen 11 und 17 Uhr werden kostenlose Döner ausgegeben. Die Aktion gilt für alle, jedoch nur solange der Vorrat reicht. Wer einen Gratis-Döner ergattern möchte, sollte sich also nicht zu viel Zeit lassen.

Expansion in Floridsdorf

Mit der Eröffnung in Floridsdorf setzt Dönermeister seine Expansion fort. Der 21. Bezirk zählt zu den bevölkerungsreichsten Wiens, was die Nachfrage nach schnellen und günstigen Essensangeboten weiter anheizt. Die Betreiber Ulas Celikkol, Kadir Sicimoglu und Ekrem Tütüncü sehen den neuen Standort als wichtigen Schritt, um die Marke weiter auszubauen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden