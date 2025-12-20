HIER gibt es heute Gratis-Döner!

Am Samstag, den 20. Dezember 2025, eröffnet Dönermeister eine neue Filiale in Wien-Floridsdorf. Zum Start gibt es von 11 bis 17 Uhr gratis Döner – aber nur solange der Vorrat reicht!

Die neue Filiale von Dönermeister in der Brünner Straße 19 wird die erste im Norden Wiens.

Das beliebte Streetfood-Konzept setzt auf frische Zutaten, hausgemachte Saucen und eine moderne Interpretation des klassischen Döner Kebabs. Die Eröffnung richtet sich an alle, die auf der Suche nach einem schnellen, leckeren Snack sind – egal, ob Stammgast oder neugieriger Neuling.

Gratis Döner zur Eröffnung

Anlässlich der Eröffnung lädt Dönermeister zu einer besonderen Aktion ein: Zwischen 11 und 17 Uhr werden kostenlose Döner ausgegeben. Die Aktion gilt für alle, jedoch nur solange der Vorrat reicht. Wer einen Gratis-Döner ergattern möchte, sollte sich also nicht zu viel Zeit lassen.

Expansion in Floridsdorf

Mit der Eröffnung in Floridsdorf setzt Dönermeister seine Expansion fort. Der 21. Bezirk zählt zu den bevölkerungsreichsten Wiens, was die Nachfrage nach schnellen und günstigen Essensangeboten weiter anheizt. Die Betreiber Ulas Celikkol, Kadir Sicimoglu und Ekrem Tütüncü sehen den neuen Standort als wichtigen Schritt, um die Marke weiter auszubauen.