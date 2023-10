Lehrer zeigte Kindern DIESEN Horror-Schocker

Dieser Film, der im letzten Jahr unter Horrorfans für Furore sorgte, stellt eine düstere Variante des beliebten Kinderbuchs mit dem liebenswerten Bären dar.

Ein Albtraum für Eltern: In einer Schule in Miami wurden Viertklässler mit dem Horrorfilm "Winnie the Pooh: Blood and Honey" konfrontiert. Das sorgte für Entsetzen und Aufregung bei den Eltern.

Lehrer zeigte Kindern Horror-Schocker

Ein Mathelehrer in Florida hielt es jedoch für eine gute Idee, den Schülern diesen Film zu zeigen, was zu einem Aufschrei der Empörung führte. Eine besorgte Mutter, Michelle Diaz, sagte: "Ich fühle mich von der Schule völlig im Stich gelassen."

Die Kinder wurden etwa 20 bis 30 Minuten dem Film ausgesetzt, obwohl einige von ihnen bereits früh darauf hinwiesen, dass sie den Film nicht sehen wollten.

Diaz betonte, dass die Entscheidung für den Film allein beim Lehrer lag und dass die Kinder nicht in die Lage versetzt werden sollten, diese Wahl zu treffen. "Es ist Sache des Lehrers, sich den Inhalt anzuschauen", so Diaz.

Die betroffene Schule, "The Academy of Innovative Education", reagierte auf den Vorfall und ergriff Maßnahmen, um die Sicherheit und das Wohlbefinden der Schüler zu gewährleisten. Ein Sprecher der Schule erklärte: "Unsere Verwaltung hat dieses Problem umgehend direkt mit dem Lehrer besprochen und geeignete Maßnahmen ergriffen."

Die Schule zeigte weiterhin Engagement, indem sie aktive Überwachung der Schüler und Unterstützung durch einen Berater für psychische Gesundheit anbot.