Mann hatte nach Viagra-Überdosis drei-Tage Erektion

Ein 46-jähriger Mann erlitt Qualen, nachdem eine Überdosis Viagra ihm eine dreitägige Erektion beschert hatte. Er wurde in das Krankenhaus Joao Pessoa im brasilianischen Bundesstaat Paraiba eingeliefert.

Der 46-jährige Mann, dessen Identität geheim gehalten wurde musste ins Krankenhaus eingeliefert werden, nachdem er mehrere 50 mg Sildenafil-Tabletten, den chemischen Namen für Viagra, eingenommen hatte.

Arzt warnt

Der führende Urologe Dr. Andre Brasileiro warnte: "Sildenafil, die chemische Bezeichnung für Viagra, ist ein sicheres Medikament. Wie alle Medikamente muss es jedoch unter ärztlicher Aufsicht eingenommen werden. In der Bevölkerung gibt es eine weit verbreitete Gewohnheit zur Selbstmedikation, und Situationen wie diese sind eine Folge davon.

Er erklärte: "Wenn wir speziell über medikamentöse Ursachen sprechen, in diesem Fall die Einnahme von Sildenafil in einer höheren als der üblichen Dosis, dann müssen sich die Schwellkörper des Penis entspannen, damit Blut eindringen kann, damit eine Erektion zustande kommt. Als der Patient eine höhere Dosis Sildenafil als üblich einnahm, kam es zu einer übermäßigen Entspannung, und das in die Schwellkörper eingedrungene Blut kehrte nicht in den Kreislauf zurück, wodurch die Erektion aufrechterhalten wurde, die mit der Zeit sehr schmerzhaft wurde".

Er fügte hinzu, dass Medikamente von einem Facharzt verschrieben werden sollten, und dass von einer Selbstmedikation zur Sicherheit des Patienten abgeraten wird.