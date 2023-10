Wegen Klimaklebern: Passant dreht völlig durch und flüchtet

Ein aufgebrachter Autofahrer und ein Passant konnten ihre Frustration nicht im Zaum halten und griffen die Aktivisten an.

Die Aktivisten der Gruppe "Letzte Generation" haben erneut für Schlagzeilen gesorgt, als sie am Montag Straßen in Berlin blockierten. An der Kreuzung Luisenplatz/Otto-Suhr-Allee setzten sich die Umweltaktivisten kurzerhand auf die Fahrbahn, um für ein generelles Tempolimit auf deutschen Autobahnen und ein dauerhaftes 9-Euro-Ticket zu protestieren.

Video geht viral

Doch was als friedlicher Protest begann, eskalierte schnell. Ein aufgebrachter Autofahrer und ein Passant konnten ihre Frustration nicht im Zaum halten und griffen die Aktivisten an. Sie zerrten sie von der Straße, doch als der Passant bemerkte, dass er gefilmt wurde, ergriff er die Flucht.

Die Aktionen der "Letzten Generation" stoßen nicht auf viel Verständnis. Kritiker werfen den Aktivisten vor, mit ihren Verkehrsblockaden für gefährliche Situationen zu sorgen. Immer wieder kommt es zu Konfrontationen mit aufgebrachten Autofahrern, die in ihrem Ärger Aktivisten attackieren oder sogar anfahren.