Ex-Freundin (38) von Fußball-Superstars verstorben

Ihr letztes Foto, das im Februar 2022 geteilt wurde, zeigt ein strahlendes Lächeln.

Das britische Model Tabby Brown ist gestorben. Die 38-jährige hatte durch ihre Teilnahme an der TV-Show "Der Bachelor" sowie Beziehungen zu Fußballstars Raheem Sterling und Mario Balotelli Bekanntheit erlangte. Tabby war auch im Playboy zu sehen und arbeitete in Werbespots für bekannte Marken wie Canon, Virgin Atlantic, AXE und Lynx. Sie hatte zudem Auftritte in Musikvideos von Künstlern wie Snoop Dogg, Dizzee Rascal und B.O.B.

Genaue Toderursache ungeklärt

Ihr ehemaliger Manager bestätigte ihren Tod, ohne jedoch die genaue Todesursache zu nennen. Die geschockte Fangemeinde, darunter Freunde und Kollegen, drückte in den sozialen Medien ihre Trauer aus. NayNay schrieb: "Tabby, du warst ein strahlendes Licht, und dein Inneres war genauso schön wie dein Äußeres. Dein Verlust erschüttert mich zutiefst. Ruhe in Frieden, Tabby."





Ihr letztes Foto, das im Februar 2022 geteilt wurde, zeigt ein strahlendes Lächeln. Trauernde Freunde und Angehörige erinnerten an die schönen Momente, die sie mit Tabby geteilt haben.

© Getty ×

Tabby hatte früher eine Beziehung mit dem Chelsea-Star Raheem Sterling.

© getty ×

Die beiden wurden 2016 zusammen im Lowry Hotel in Manchester gesehen. Des Weiteren datierte sie 2011 sieben Monate lang den italienischen Fußballspieler Mario Balotelli, den sie in einem Nachtclub kennenlernte.