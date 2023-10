Ex-Nonne hilft nun Frauen einen Orgasmus zu bekommen

Katie fühlte sich berufen, einen neuen Pfad einzuschlagen, der sie näher zu Gott führt.

Ein spirituelles Erweckungserlebnis in der ehrwürdigen Sixtinischen Kapelle führte Katie Enright aus Chicago auf einen unerwarteten Lebensweg. Während eines Gebets soll Gott ihr offenbart haben, dass sie zu Größerem bestimmt ist. Heute ist sie die Gründerin von Lavinia, einem Unternehmen, das sich auf Cannabis-Lubrikation spezialisiert hat, und eine Expertin in Sachen Orgasmus.

Neuer Weg

Katie fühlte sich berufen, einen neuen Pfad einzuschlagen, der sie näher zu Gott führt. Obwohl sie sich nun mit Intimität beschäftigt, betont sie, dass sie immer noch im Dienst Gottes steht, wenn auch auf unkonventionelle Weise.

Lavinia's Produkte basieren auf der Entdeckung, dass THC, der Hauptpsychoaktive Bestandteil von Cannabis, das Vergnügen steigern und die Orgasmuswahrscheinlichkeit erhöhen kann. Die Website erklärt, dass THC auf bestimmte Körperstellen aufgetragen die Gefäßerweiterung und Durchblutung verbessern kann, während es gleichzeitig die Erregung und taktile Wahrnehmung steigert.

Will weitere Produkte auf den Markt bringen

Katie begann mit der Herstellung ihrer Lubrikation in ihrer eigenen Küche, nachdem sie herausfand, dass viele Produkte auf dem Markt schädliche Inhaltsstoffe enthalten. Ihre Expertise in der Gemeinschaft führte schließlich zur Gründung von Lavinia. In Zusammenarbeit mit einem promovierten Chemiker entwickelte sie die ideale Formel mit dem richtigen THC und CBD-Verhältnis.

Die Mission von Lavinia geht über das rein Geschäftliche hinaus. Sie plant, zukünftig weitere Produkte auf den Markt zu bringen, um das Vergnügen der Frauen zu steigern. Katie möchte auch eine Plattform für sexuelle Bildung schaffen, um gegen die oft mit religiöser Erziehung verbundene sexuelle Zurückhaltung anzugehen. Sie betont die Schwierigkeit, über Intimität zu sprechen, und erzählt von einer 55-jährigen Frau, die dank ihrer Produkte erstmals einen Orgasmus erleben durfte.