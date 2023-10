Model schlief mit 300 Männern im Jahr: Jetzt spricht sie

Viele ihrer 44.300 Follower machten ihr in den Kommentaren Komplimente zu den Schnappschüssen, einer bezeichnete sie als 'umwerfend.

Das Model Annie Knight hat einen Beitrag auf Instagram geteilt, nachdem ihr Vater, Simon Knight, herausgefunden hatte, dass sie ein Model war und damit geprahlt hatte, mit 300 Männern in einem Jahr zu schlafen.

Australiens sexuell aktivste Frau

Annie Knight ist als "Australiens sexuell aktivste Frau" bekannt, nachdem sie sich selbst diesen Titel verliehen hat. Trotzdem scheint der Vater der 26-Jährigen, Simon Knight, keine Ahnung gehabt zu haben, was sie tat. Er sagte diese Woche, dass er "schockiert" war, als er herausfand, wie genau Annie bis zu 6.000 Pfund pro Tag verdient, da er "dachte, sie arbeite in den sozialen Medien".

Viele ihrer 44.300 Follower machten ihr in den Kommentaren Komplimente zu den Schnappschüssen, einer bezeichnete sie als "umwerfend". Ein anderer Bewunderer nannte sie "absolut umwerfend", während ein dritter ihr sagte: "Sieht unglaublich aus! "Sieht unglaublich aus!"

Simon gab zu, dass er schockiert über ihre OnlyFans-Karriere und ihren promiskuitiven Titel war: "Ich weiß gar nichts darüber", als er gefragt wurde. Seine erste Reaktion schien missbilligend zu sein, als er hinzufügte: "Ich werde mit ihr darüber sprechen. Ich bin ein Freund von ihr auf Instagram, also weiß ich nicht, woher das kommt."

Annie enthüllte im Juli dieses Jahres, dass sie in nur 12 Monaten mit 300 Männern geschlafen hat. Sie gab zu, dass sie seit dieser Enthüllung einige bizarre Videoanfragen von Fans erhalten hat, darunter das Vorlesen eines dreiseitigen Aufsatzes und das Vorgeben, ein Mann zu sein. Damals sagte sie: "Ich habe einen dreiseitigen Aufsatz erhalten, der wie ein Skript aussah, mit genauen Zeilen, die ich vorlesen sollte. Ich hätte wahrscheinlich drei Stunden gebraucht, um das Ganze zu filmen, weil es so detailliert war. Und in dem Drehbuch ging es darum, dass ich die Frau des besten Freundes dieses Mannes bin und er vorbeikommt, um mir bei etwas zu helfen, und der beste Freund war nicht da und ich wollte ihn unbedingt haben."