Hatte Durst: Mädchen (7) trinkt bei Erstkommunion Messwein leer

Es sind Bilder, welche für Erheiterung sorgen. Bei einer Erstkommunion in South Dakota hatte ein junges Mädchen wohl reichlich Durst.

Es ist ein Video, das um die Welt geht. In der "Risen Savior Catholic Church" spielten sich Szenen ab, welche beinahe jeden zum Lachen bringen. Die 7-jährige Brynley hatte ihre Erstkommunion und musste zum Priester vortreten. Brynley griff nach dem Kelch mit dem geweihten Wein, ihre Mutter zückte ihr Handy, um den einmaligen Auftritt festzuhalten.



Brynley nahm einen Schluck, doch zur Verwunderung aller setzte das Mädchen nicht ab und trank den ganzen Kelch in einem Zug aus. Selbst der Pfarrer staunte nicht schlecht, als er das junge Mädchen beobachtete. Das Video der Szene wurde zum viralen Hit, bereits mehr als 16 Millionen Views hat das geteilte Video bereits.



"Ich dachte mir nur so, oh mein Gott, hör bitte auf zu trinken", so die Mutter zu dem lustigen Vorfall. Wahrscheinlich waren die Nerven an dem Hoppala Schuld, Brynley sei sehr nervös gewesen.