Überreste von 100 Kindern bei Ausgrabungen gefunden

Die Leichen von 100 Kindern wurden in einer vermutlich antiken Begräbnisstätte entdeckt.

Archäologen in Haverfordwest, Pembrokeshire in Wales, machten die grausame Entdeckung. Sie hatten ein Gebiet in der Nähe des mysteriösen St Saviours ausgegraben, eines mutmaßlichen Klosters, das mehr als 600 Jahre alt ist.

Experten erklärten, dass es sich bei einem Drittel dieser Überreste um Säuglinge unter vier Jahren handelt. In einem der ausgegrabenen Schädel wurde sogar eine seltsame Einstichwunde gefunden, berichtete der Western Telegraph.

Die Verletzung könnte durch ein "abgefeuertes Projektil" verursacht worden sein, was auf "den ersten Hinweis auf eine mittelalterliche Kriegsführung in der Stadt" hindeuten könnte. Die Leiterin des Dyfed Achaeological Trust, Fran Murphy, erklärt, dass die von einer örtlichen Kirche aufgezeichneten Finanztransaktionen auf die Existenz des Klosters hindeuten.

Auf dem alten Friedhof könnten sich rund 300 Leichen befinden, aber der Trust zögert noch, die genaue Zahl zu nennen.

Wir wissen, dass es sich um ein Kloster handelt, weil es eine Reihe von Hinweisen gibt, vor allem Aufzeichnungen über Geld", sagte Miss Murphy.

Es wird angenommen, dass das Kloster des Dominikanerordens etwa drei Jahrhunderte lang in Haverfordwest bestand.

DAT Archaeological Services hat im Februar mit den Arbeiten an der als Ocky Whites bekannten Stätte begonnen und wird voraussichtlich bis Januar nächsten Jahres vor Ort sein.