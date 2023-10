Mutter veranstaltete für Sohn (15) wilde Sex-Partys

Die Gerichtsunterlagen zeigen, dass O'Connor beunruhigende Internetrecherchen über Teenie-Mädchen durchgeführt hat.

In einem schockierenden Vorfall, der die Gemüter bewegt, wird Shannon O'Connor aus Kalifornien mit schockierenden Vorwürfen konfrontiert. Die 38-jährige Mutter soll betrunkene Sexpartys für ihren 15-jährigen Sohn und dessen Freunde in ihrer 3-Millionen-Villa veranstaltet haben. Doch die neuesten Enthüllungen aus Gerichtsdokumenten bringen noch mehr düstere Details ans Licht.

Mutter verteilte Kondome

Die Gerichtsunterlagen zeigen, dass O'Connor beunruhigende Internetrecherchen über Teenie-Mädchen durchgeführt hat. Ermittler verfolgten ihre Google-Suchanfragen, die Einträge wie "heiße 16-jährige Teenager-Mädchen" enthielten. Sie lud Videos von jungen Mädchen in "freizügiger Kleidung" herunter, die von Social-Media-Konten junger Mädchen stammten, ohne dass Beweise für eine persönliche Bekanntschaft mit den Mädchen vorlagen.

© KRON4 ×

Der Skandal nimmt beunruhigende Ausmaße an, da O'Connor sich in 39 Fällen nicht schuldig bekannt hat, darunter Anklagen wegen Gefährdung der Gesundheit eines Kindes, sexueller Nötigung, Kindesbelästigung und Abgabe von Alkohol an Minderjährige. Die Staatsanwaltschaft behauptet, sie habe Teenager zu exzessivem Alkoholkonsum und sexuellen Handlungen ermutigt, um ihre eigenen "sexuellen Befriedigung" zu erlangen.Es wird behauptet, dass O'Connor Minderjährigen half, sich heimlich aus ihren Häusern zu schleichen und mit ihnen über Snapchat oder Textnachrichten kommunizierte. Auf den Partys verteilte sie angeblich Kondome an die Jugendlichen und ermöglichte sowohl einvernehmliche als auch nicht einvernehmliche sexuelle Begegnungen. In den Gerichtsunterlagen ist auch die Behauptung enthalten, dass sie "sehr eigenwillig" bei der Auswahl der Mädchen war, die an den Partys teilnehmen durften, und Mädchen ablehnte, die sie für nicht "hübsch genug" hielt.Ein besorgniserregender Aspekt des Falls ist, dass O'Connor diese Aktivitäten vor ihrem Ehemann verheimlichte, indem sie die Partys organisierte, wenn er nicht zu Hause war. Berichten zufolge hat ihr Ehemann Anfang des Jahres die Scheidung eingereicht.In einem Versuch, der Strafverfolgung zu entkommen, zog O'Connor mit ihren Söhnen nach Idaho, wo sie nach Haftbefehlen und Verjährungsfristen suchte und Informationen über Gesetze gegen die Abgabe von Alkohol an Minderjährige einholte. Doch die Flucht endete im Oktober 2021 mit ihrer Verhaftung, als Polizeibeamte 12 minderjährige Jugendliche in ihrem Haus in Idaho vorfanden.