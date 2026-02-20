Alles zu oe24VIP
prima la musica-Konzerte mit freiem Eintritt
© Barbara Halbmayr

Vor Expertenjury

prima la musica-Konzerte mit freiem Eintritt

20.02.26, 15:53
Teilen

LH Stelzer: „prima la musica zeigt eindrucksvoll, mit wie viel Engagement, Talent und Begeisterung junge Menschen in Oberösterreich musizieren.“ 

. Von 28. Februar bis 9. März findet der diesjährige Oö. Landeswettbewerb prima la musica an den
Landesmusikschulen Freistadt und Pregarten sowie in der Stadtpfarrkirche Linz statt.
Als größter Jugendmusikwettbewerb des Landes bietet prima la musica eine Bühne für musikalische
Exzellenz, künstlerische Entwicklung und die Begeisterung für Musik junger Menschen.   

Insgesamt nehmen 754 Kinder und Jugendliche am Wettbewerb teil und erhalten Feedback von einer hochkarätig besetzen Jury.

„prima la musica zeigt eindrucksvoll, mit wie viel Engagement, Talent und Begeisterung junge Menschen in Oberösterreich musizieren. Der Wettbewerb ermöglicht das Sammeln wertvoller Erfahrungen, die junge Musikerinnen und Musiker auf ihrem Weg nachhaltig prägen“, so LH Thomas Stelzer (ÖVP). Den feierlichen Schlusspunkt bildet das Abschlusskonzert mit Urkundenverleihung durch den Landeshauptmann am 10. April 2026 um 18 Uhr im Brucknerhaus Linz.

Die Wertungsspiele sind öffentlich zugänglich, der Eintritt ist frei. Musikinteressierte sind herzlich eingeladen,die Auftritte der begabtesten jungen Musiker Oberösterreichs mitzuerleben.

