Drama im Stahlwerk: Zweiter Arbeiter (20) gestorben

Bei einem Arbeitsunfall im Voestalpine-Stahlwerk in Leoben-Donawitz wurde am Dienstag ein 26-jähriger Arbeiter tot aufgefunden. Offenbar war es zu einem unkontrollierten Gasaustritt gekommen. Nun starb auch sein 20-jähriger Kollege.

Stmk. Wie berichtet, wurden die beiden Ungarn - die in einem unterirdischen Schacht mit Revisionsarbeiten beschäftigt gewesen waren - von einem Vorarbeiter gefunden. Der geschockte Kollege setzte sofort die Rettungskette in Gang. Der ältere der beiden Opfer verstarb noch an der Unfallstelle, der 20-Jährige wurde zunächst vom Rettungshubschrauber Christophorus 17 in das LKH Graz eingeliefert. Laut Auskunft der Ärzte bestand akute Lebensgefahr.

Wie die Behörden nun bekannt gaben, konnten die Ärzte das Leben des 20-Jährigen, der ebenso wie sein verstorbener Landsmann giftiges Kohlenmonoxid eingeatmet hatte, nicht mehr retten.

Die weiteren Ermittlungen zum Hergang sind indes noch nicht abgeschlossen. Der Unfall dürfte bei Schneidearbeiten in dem Stahlwerk passiert sein. Neben der Polizei ist auch das Arbeitsinspektorat am Ermitteln.