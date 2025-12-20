Im 160-Milllionen-Fight: Anthony Joshua schlägt Jake Paul k.o.

Anthony Joshua besiegte Jake Paul nach sechs Runden mit einem harten K.O., doch sein Comeback wirkte alles andere als überzeugend.

Trotz der klaren Punktrichter-Wertung und dem Sieg im Kaseya Center von Miami bleibt der Eindruck eines eher enttäuschenden Auftritts zurück.

Joshua selbst gab nach dem Kampf zu, dass es nicht seine beste Leistung war, und auch Paul war nach dem Kampf alles andere als enttäuscht, obwohl er den Kiefer vermutlich gebrochen hatte. Doch was bleibt von diesem Duell abseits des finanziellen Erfolges?

Der Kampf begann für Anthony Joshua alles andere als vielversprechend. Der Ex-Weltmeister im Schwergewicht hatte sich vor dem Duell noch sehr selbstbewusst gezeigt und angekündigt, den Kampf im Idealfall in zehn Sekunden zu beenden. Doch Jake Paul, der Internet-Star und Boxer, zeigte von Anfang an eine flinke Beweglichkeit, die Joshua zunächst nicht in den Griff bekam. In den ersten drei Runden landete Joshua nur acht Treffer – ein Zeichen, dass er Schwierigkeiten hatte, sich gegen Pauls Geschwindigkeit und unorthodoxen Stil durchzusetzen.

© getty

Doch ab der 5. Runde schien Paul die Kondition zu verlieren, und Joshua nutzte die Gelegenheit, um mit mehreren präzisen Treffern zu punkten. In der 6. Runde gelang es dem Briten schließlich, Paul an den Seilen zu stellen und mit einer harten Rechten den K.O.-Schlag zu landen. Paul ging zu Boden und konnte sich nicht mehr erholen – Joshua hatte den Sieg eingefahren.

Joshua spricht von „Respekt“ für Paul – aber keine Überzeugung

Trotz des klaren Sieges war Joshua selbst nicht zufrieden mit seiner Leistung. „Es war nicht die beste Performance. Es hat länger gedauert als gedacht. Jake Paul hat meinen Respekt“, sagte Joshua nach dem Kampf im Ring. Die Probleme, die er in den ersten Runden hatte, reflektierten sich in seinem unzufriedenen Ton.

© getty

Jake Paul zeigte sich ebenfalls respektvoll und erklärte: „Ich fühle mich gut. Ich habe alles gegeben. Anthony ist ein großartiger Kämpfer, und ich habe ordentlich aufs Maul bekommen. Ich glaube, mein Kiefer ist gebrochen.“ Eine klare Bestätigung, dass der Kampf für Paul nicht ohne Folgen blieb.

Schwäche im Vorfeld, aber finanzieller Gewinn

Für Joshua war es nach seiner knappen Niederlage gegen Daniel Dubois vor 15 Monaten ein wichtiges Comeback, auch wenn es nicht ganz die Erwartungen erfüllte. Der 36-jährige Brite ging mit riesigen körperlichen Vorteilen in den Kampf – er war 13 Zentimeter größer und brachte satte 12 Kilogramm mehr auf die Waage als Paul. Doch trotz dieser Vorteile tat sich Joshua lange schwer, und erst als Paul müde wurde, konnte er den Kampf endgültig entscheiden.

© getty

© getty

Der große Zahltag

Die finanziellen Details des Kampfes sind ebenfalls ein Thema: Sowohl Joshua als auch Paul gingen als Gewinner nach Hause. Insider schätzen, dass das Gesamtbörsenvolumen bei 160 Millionen Euro lag. Joshua wird vermutlich rund 78 Millionen Euro einstreichen, während Paul mit etwa 82 Millionen Euro etwas mehr verdient. Für Joshua dürfte dies der größte Zahltag seiner Karriere sein, selbst wenn man seine WM-Duelle gegen Oleksandr Usyk einrechnet.