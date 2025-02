Jake Paul: "Krötengift hat Tysons Parkinson geheilt"

Tyson und sein Team widersprechen diesen Behauptungen nun entschieden.

Während eines Besuchs bei Streamer Adin Ross diskutierte Jake Paul über den Gebrauch von psychedelischen Drogen. Er erwähnte, dass er magische Pilze konsumiere, um sein Gehirn zu "reparieren". Zudem sprach Paul über die Vorteile von Ayahuasca und dem Rauchen von "Kröten" – ein Begriff für das Einatmen von psychedelischem Krötengift, das in den letzten Jahren vermehrt ausprobiert wurde. In diesem Gespräch ließ Paul verlauten, dass Mike Tyson vor ihrem Kampf im November Krötengift geraucht habe und behauptete, es habe Tysons Parkinson "geheilt", sodass er wieder kämpfen konnte.

Hier der Original-Clip des Streams:

Jake Paul accidentally revealed that Mike Tyson had Parkinson’s before their fight but was healed by toad psychedelics and still got in the ring ???? pic.twitter.com/hGsmp4DuVo

Das Team von Mike Tyson reagierte prompt auf diese Aussagen und stellte klar: "Mike ist glücklich und vollkommen gesund. Er hat weder Parkinson noch eine andere Krankheit." Jake Paul zog seine Aussagen inzwischen zurück und schrieb auf X (ehemals Twitter), dass Mike nie an Parkinson gelitten habe und seine Kommentare aus dem Zusammenhang gerissen wurden – obwohl er zuvor explizit gesagt hatte, die Drogen hätten Tyson von dieser Krankheit geheilt.

Bruh…Mike Tyson didn’t have no Parkinsons..WTF. Why the fuck is the internet so stupid for. I misspoke. Meant he used toad to heal his pain. He has spoken about it many times. Just like I do. Just like many do. https://t.co/RQkvsDFnpw