Anzug-Wirbel: Adler-Legende Innauer hat einen spannenden Verdacht

Nach seinem Rückzug als ZDF-Experte wird Skisprung-Legende Toni Innauer (67) heuer nur bei den Tournee-Konkurrenzen in Innsbruck (4.1.) und Bischofshofen (6.1.) live dabei sein. Umso spannender, was dem Olympiasieger von 1980 vorm TV auffiel.

oe24: Herr Innauer, wer gehofft hat, dass Überflieger Prevc unter dem Tournee-Druck zerbrechen könnte, wurde in Oberstdorf eines Besseren belehrt ...

TONI INNAUER: Wobei ich sagen muss: Prevc ist die Ausnahme. Die Regeländerung beim Material hat dafür gesorgt, dass scheinbar junge Springer plötzlich Rampenlicht springen. Es ist erfrischend, wenn Leute wie Schuster oder Embacher oder Raimund und Hoffmann bei den Deutschen plötzlich vorne auftauchen. Beim jungen Jonas Schuster zum Beispiel sieht man sehr gut, dass er höher als die meisten anderen abspringt, genau darauf kommt es an.

oe24: Können Sie uns das bitte näher erklären?

INNAUER: Mit den neuen Slimfit-Anzügen brauchst du einen gesunden Absprung und musst eine gute Flugform bilden können. Dinge, die Tschofenig an sich auch gut kann.

oe24: Trotzdem war er vor der Tournee in der Krise ...

INNAUER: Vielleicht hat ihm dieses Überfrustriert-Gehabe nach jedem Sprung nicht wirklich gutgetan. Dann hat offenbar beschlossen, dass er sich an den kleineren Schritten nach vorne erfreut. Das zeigt sehr schnell Wirkung.

"Einen Springer vom Podest runterzudisqualifizieren, ist schon hart ..."

oe24: War es okay, Timi Zajc wegen einem drei Millimeter zu langem Sprunganzug-Bein zu disqualifizieren?

INNAUER: Es war schon spektakulär, einen Springer vom Podest runterzudisqualifizieren. Offenbar will man hart durchgreifen wie in der Formel 1, wo sie allerdings Aluschablonen und keine dehnbaren Stoffe haben. Ich schätze aber, dass bei Zajc mehr dahintersteckt.

oe24: Was meinen Sie damit?

INNAUER: Vielleicht hat er mit allen Tricks versucht, zu beweisen, dass er eh innerhalb des Reglements ist, und trotzdem haben ihm drei Millimeter gefehlt. Ich schätze, man hat ihn gewarnt, und er hat das zu wenig ernst genommen.

"Der Karawankenzauberer gibt Experten Rätsel auf"

oe24: Unbeeindruckt von alldem springt Prevc auch bei der Tournee in einer eigenen Liga ...

INNAUER: Prevc gibt vielen Rätsel auf. Weil er wie ich oben erwähnt habe die berühmte Ausnahme der Regel ist. Er hat nämlich keinen extrem kraftvollen Absprung, trotzdem fliegt der Karawankenzauberer allen davon. Wenn so ein großer Leistungsunterschied nicht erklärbar ist, rätseln die Experten, was dahinterstrecken könnte.

oe24: Routinier Stefan Kraft wirkt auch ratlos, weil er mit soliden Sprüngen plötzlich nicht vorn dabei ist ...

INNAUER: Kraft ist auch nicht der kräftige Springer, sondern der Flieger. Er versucht es, mit Technik wettzumachen, und das funktioniert zurzeit nicht.

oe24: Kann Prevc den Tournee-Sekt schon einkühlen?

INNAUER: Normalerweise schon. Ich kann mich nicht erinnern, dass einer nach dem ersten Springen einen derart großen Vorsprung gehabt hätte. Aber die Disqualifikation seines Teamkollegen könnte auch ihm zu denken geben. Auch wenn es den absoluten Topstar nicht erwischt hat: Vielleicht war Oberstdorf auch ein Warnschuss in die slowenische Richtung: Passt bei euren Anzügen besser auf!

Toni Innauer (67) gewann 1975/76 als Favorit drei Tourneespringen und wurde troztdem nur Gesamt-Vierter.