Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Wintersport Ski Alpin - Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Wintersport
  4. Ski Alpin
Hirscher-Comeback: Jetzt kann's ganz schnell gehen
© gepa

Schon nächste Woche

Hirscher-Comeback: Jetzt kann's ganz schnell gehen

31.12.25, 19:49
Teilen

Marcel Hirscher arbeitet weiter mit Hochdruck an seinem nächsten Weltcup-Comeback. 

Der achtfache Gesamtweltcupsieger sammelt aktuell auf der Reiteralm intensive Trainingskilometer und feilt akribisch an seiner Form – stets mit dem Ziel, erst dann zurückzukehren, wenn er im Spitzenfeld mithalten kann.

Ob der 36-Jährige bereits beim Nachtslalom in Madonna di Campiglio am 7. Jänner wieder ins Renngeschehen eingreift, ist noch offen. Aus dem Umfeld Hirschers heißt es, die Entscheidung werde kurzfristig fallen. Zuvor will der Salzburger gezielt Trainingsvergleiche mit der Konkurrenz absolvieren, um ein realistisches Bild seines Leistungsstands zu bekommen.

Hirscher hatte bereits im November betont, bei seinem Comeback keine Risiken eingehen zu wollen. Ein Start im Weltcup komme für ihn nur infrage, wenn er „halbwegs konkurrenzfähig“ sei. Daher ist auch ein späterer Wiedereinstieg im Laufe des Jänners weiterhin wahrscheinlich.

Fokus auf Olympia

Der langfristige Fokus liegt klar auf den Olympischen Spielen. Hirscher war zu Beginn der Saison 2024/25 überraschend in den Weltcup zurückgekehrt und hatte drei Rennen bestritten, ehe ihn ein Kreuzbandriss im linken Knie im Dezember 2024 erneut stoppte.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden