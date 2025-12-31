Hirscher-Comeback: Jetzt kann's ganz schnell gehen

Marcel Hirscher arbeitet weiter mit Hochdruck an seinem nächsten Weltcup-Comeback.

Der achtfache Gesamtweltcupsieger sammelt aktuell auf der Reiteralm intensive Trainingskilometer und feilt akribisch an seiner Form – stets mit dem Ziel, erst dann zurückzukehren, wenn er im Spitzenfeld mithalten kann.

Ob der 36-Jährige bereits beim Nachtslalom in Madonna di Campiglio am 7. Jänner wieder ins Renngeschehen eingreift, ist noch offen. Aus dem Umfeld Hirschers heißt es, die Entscheidung werde kurzfristig fallen. Zuvor will der Salzburger gezielt Trainingsvergleiche mit der Konkurrenz absolvieren, um ein realistisches Bild seines Leistungsstands zu bekommen.

Hirscher hatte bereits im November betont, bei seinem Comeback keine Risiken eingehen zu wollen. Ein Start im Weltcup komme für ihn nur infrage, wenn er „halbwegs konkurrenzfähig“ sei. Daher ist auch ein späterer Wiedereinstieg im Laufe des Jänners weiterhin wahrscheinlich.

Fokus auf Olympia

Der langfristige Fokus liegt klar auf den Olympischen Spielen. Hirscher war zu Beginn der Saison 2024/25 überraschend in den Weltcup zurückgekehrt und hatte drei Rennen bestritten, ehe ihn ein Kreuzbandriss im linken Knie im Dezember 2024 erneut stoppte.