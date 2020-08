Alle 83 Getesteten von Mikl-Leitner-Empfang negativ

Kein asymptomatischer Virenträger im Umfeld des Grafenegg Festivals gefunden.

St. Pölten/Grafenegg. Alle 83 Gäste des Empfangs von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) anlässlich des Grafenegg Festivals sind negativ auf das Coronavirus getestet worden, teilte Landessanitätsdirektorin Irmgard Lechner am Samstag mit. Am Donnerstag war bekannt geworden, dass bei Robert Dornhelm - einem der Gäste des Empfangs am Freitag vor einer Woche - eine Covid-19-Infektion aufgetreten war.

Dornhelm selbst war zum Zeitpunkt des Empfangs noch nicht infektiös. Daher sollte durch die Tests herausgefunden werden, ob sich ein asymptomatischer Virenträger unter den weiteren Gästen befunden habe.