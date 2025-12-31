Alles zu oe24VIP
© APA

Garmisch-Quali

Schanzenrekord! ÖSV-Adler knackt historische Marke

31.12.25, 17:03
Die ÖSV-Adler sind bereit für das Neujahrsspringen in Garmisch! Stephan Embacher segelte sogar mit 145,5 Metern zum Schanzenrekord. Der Quali-Sieg ging an Jan Hörl. 

Alle sieben Adler haben sich für das Neujahrspringen (ab 14:00 Uhr live in ORF 1) qualifiziert - die rot-weiß-roten Skispringer zählen zum Favoritenkreis.

© oe24

Für das Ausrufezeichen des Tages sorgte Stephan Embacher mit seinem Satz auf 145,5 Meter - Schanzenrekord! Das reichte am Ende zu Platz drei, weil er seine Landung nicht sauber zusammenbrachte.

Der Sieg in der Quali ging daher knapp an Domen Prevc (SLO) vor Jan Hörl. Die weiteren Österreicher: Manuel Fettner (7.), Daniel Tschofenig (13.), Max Ortner (14.), Jonas Schuster (15.) und Stefan Kraft (25).

