Mega-Gewinnspiel bei Lidl: Jeden Monat ein Gewinn
© Getty

Einmalige Erlebnisse

Mega-Gewinnspiel bei Lidl: Jeden Monat ein Gewinn

07.01.26, 18:05
Lidl Österreich kündigt für das Jahr 2026 eine riesige Neuerung an: Jeden Monat können Lidl Plus-Kunden bei einem Gewinnspiel mitmachen.

Mit dem Motto "Erleben, wovon andere nur träumen, lohnt sich" startet die Supermarktkette Lidl Österreich ins neue Jahr. Laut ihrer Website können nur Lidl Plus-Kunden jeden Monat einmalige Erlebnisse oder einen von 1000x 25 € Gutscheinen gewinnen.

Und was sind die einmaligen Erlebnisse? Statt Sachpreise bekommt der glückliche Gewinner etwa VIP-Tickets für die Tour de France, eine Konzertreise nach Las Vegas oder auch ein Familienabenteuer unter den Nordlichtern Lapplands.

Im Jänner wird ein Luxus-Wochenende in Istanbul beim UEFA Europa League Finale 2026 (findet am 20. Mai 2026 statt) verlost. Dafür müssen Kunden im Jänner Obst und Gemüse einkaufen und damit den Sammelpass auffüllen. An der Kasse wird die Lidl Plus-App eingescannt. Mit einem vollen Sammelpass landet man sofort im Lostopf. Jeder volle Sammelpass erhöht die Gewinnchance.

