England-Legende Kevin Keegan an Krebs erkrankt

Die englische Fußball-Legende Kevin Keegan ist an Krebs erkrankt.

Wie die Familie von Kevin Keegan (74) bekannt gab, ist die Fußball-Legende an Magenkrebs erkrankt. „Kevin wurde kürzlich zur weiteren Abklärung anhaltender Bauchbeschwerden ins Krankenhaus eingeliefert. Diese Untersuchungen haben eine Krebsdiagnose ergeben, weshalb Kevin sich nun einer Behandlung unterziehen wird", heißt es in dem Statement der Familie.

© Getty Images

Und: „Kevin ist dem medizinischen Team für das Eingreifen und die fortlaufende Betreuung sehr dankbar. In dieser schwierigen Zeit bittet die Familie um Privatsphäre und wird keine weiteren Stellungnahmen abgeben.“

Keegan begann seine Profi-Karriere beim FC Liverpool und wechselte anschließend 1977 zum HSV, mit dem er 1979 sogar die deutsche Meisterschaft gewinnen konnte. Während seiner Zeit beim HSV wurde er zweimal mit dem Ballon d'Or als „Europas Fußballer des Jahres“ geehrt. Nach seinem Karriereende 1985 hatte Keegan noch einige Stationen als Trainer.