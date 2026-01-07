Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Premier League
Keegan
© Getty Images

Diagnose

England-Legende Kevin Keegan an Krebs erkrankt

07.01.26, 21:00
Teilen

Die englische Fußball-Legende Kevin Keegan ist an Krebs erkrankt. 

Wie die Familie von Kevin Keegan (74) bekannt gab, ist die Fußball-Legende an Magenkrebs erkrankt. „Kevin wurde kürzlich zur weiteren Abklärung anhaltender Bauchbeschwerden ins Krankenhaus eingeliefert. Diese Untersuchungen haben eine Krebsdiagnose ergeben, weshalb Kevin sich nun einer Behandlung unterziehen wird", heißt es in dem Statement der Familie. 

Kevin Keegan
© Getty Images

Und: „Kevin ist dem medizinischen Team für das Eingreifen und die fortlaufende Betreuung sehr dankbar. In dieser schwierigen Zeit bittet die Familie um Privatsphäre und wird keine weiteren Stellungnahmen abgeben.“ 

Keegan begann seine Profi-Karriere beim FC Liverpool und wechselte anschließend 1977 zum HSV, mit dem er 1979 sogar die deutsche Meisterschaft gewinnen konnte. Während seiner Zeit beim HSV wurde er zweimal mit dem Ballon d'Or als „Europas Fußballer des Jahres“ geehrt. Nach seinem Karriereende 1985 hatte Keegan noch einige Stationen als Trainer.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden