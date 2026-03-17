Hütter vor Trainer-Engagement in Italien

Die Trainerfrage bei Lazio Rom entwickelt sich zunehmend zu einem spannenden Thema – und dabei rückt auch ein Österreicher ins Blickfeld.

In der italienischen Hauptstadt brodelt es gewaltig: Die Zusammenarbeit mit Coach Maurizio Sarri scheint zuletzt deutlich an Harmonie verloren zu haben. Medienberichten zufolge ist das Verhältnis angespannt, eine Trennung im Sommer rückt zunehmend in den Bereich des Möglichen. Intern bereitet man sich offenbar bereits auf ein Szenario ohne den erfahrenen Übungsleiter vor.

Auf der Suche nach neuen Impulsen richtet Lazio Rom seinen Blick gezielt in den deutschsprachigen Raum. Laut „Corriere de Roma“ kursieren mehrere Namen aus Deutschland und Österreich – darunter auch ein prominenter Kandidat aus der Steiermark: Adi Hütter.

Hütter will ab Sommer wieder durchstarten

Der 56-Jährige ist aktuell ohne Verein, verfügt jedoch über umfangreiche internationale Erfahrung. Stationen bei Eintracht Frankfurt, Borussia Mönchengladbach und zuletzt AS Monaco haben ihm den Ruf eines offensiv ausgerichteten Trainers eingebracht. Ein Profil, das in Rom derzeit besonders gefragt sein dürfte.

Konkrete Verhandlungen sind bislang zwar nicht bestätigt, doch das Interesse wirkt durchaus ernsthaft. Hütter selbst gilt als offen für eine neue Herausforderung – und die Serie A könnte für ihn die nächste große Bühne sein. Ob künftig tatsächlich ein Österreicher an der Seitenlinie im Stadio Olimpico steht, bleibt abzuwarten. Fest steht jedoch: In Rom könnten schon bald entscheidende Weichen für eine neue sportliche Ära gestellt werden.