Sabitzer-Schock! Verletzt – und jetzt droht ihm auch noch Gehaltskürzung!

Doppel-Pech für Marcel Sabitzer (31).

Der ÖFB-Star fällt mit einem Innenbandriss im linken Knie wochenlang aus – und das ausgerechnet in der heißen Phase der Bundesliga und Champions League. Besonders bitter: Verletzt hat er sich nach einem Crash mit Landsmann Christoph Baumgartner.

Jetzt kommt’s knüppeldick

Nicht nur sportlich steckt Dortmund tief in der Krise (aktuell außerhalb der Top 10!), auch finanziell könnte es für Sabitzer und Co. richtig ungemütlich werden. Der BVB plant saftige Gehaltskürzungen, falls das Team die Europa League verpasst.Sabitzer verdient in Dortmund rund 7,5 Millionen Euro pro Jahr – doch bald könnte davon weniger übrigbleiben! 10 Prozent weniger Gehalt drohen, falls die Europa League nicht erreicht wird. Noch schlimmer: 20 (!) Prozent Einbußen, falls auch die Conference League verpasst wird!

Klar ist: Das werden sich einige Stars bei Dortmund nicht gefallen lassen! Millionenschwere Verträge – und dann plötzlich weniger Kohle? Beim BVB könnte es bald richtig krachen.