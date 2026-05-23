F1-Legende brutal in eigener Villa ausgeraubt

Räuber überfielen die Formel-1-Legende Alain Prost und seine Familie am Dienstag in ihrer Villa am Genfer See in der Schweiz. Die maskierten Täter erzwangen die Öffnung des Safes.

Die französische Rennsport-Ikone Alain Prost wurde gemeinsam mit seiner Familie Opfer eines brutalen Verbrechens. Mehrere maskierte Täter drangen am Dienstag gegen 8:30 Uhr in das Anwesen der Familie im schweizerischen Nyon im Kanton Waadt ein und überraschten die Bewohner in ihrem Zuhause. Wie die Räuber Zutritt zu der Villa am Genfer See erlangen konnten, ist aktuell noch völlig unklar. Der 71-jährige vierfache Weltmeister lebt bereits seit Jahren mit seiner Familie in der Schweiz.

Sohn musste Safe öffnen

Bei dem Überfall soll Alain Prost leicht am Kopf verletzt worden sein. Die Täter gingen äußerst rücksichtslos vor und zwangen einen der Söhne der Motorsport-Legende dazu, den Familiensafe zu öffnen. Welche Beute die maskierten Räuber konkret mitnahmen, ist bislang noch nicht bekannt. Laut einem Bericht der Schweizer Nachrichtenseite "Blick" könnten es die Diebe jedoch gezielt auf die wertvolle Uhren-Sammlung des ehemaligen Rennfahrers abgesehen haben.

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Großfahndung läuft ohne Erfolg

Die Behörden reagierten sofort auf den Alarm und leiteten eine umfassende Suche nach der Bande ein. Diese sofort eingeleitete Großfahndung, bei der unter anderem auch Hundestaffeln zum Einsatz kamen, verlief im Kanton Waadt und der Umgebung bislang ohne Erfolg. Da die Täter möglicherweise über die nahegelegene Grenze geflüchtet sein könnten, wurde mittlerweile auch die französische Polizei in die Ermittlungen und die Suche nach den Flüchtigen eingeschaltet.

Rivale von Ayrton Senna

Alain Prost gehört zu den erfolgreichsten und bekanntesten Piloten in der Geschichte der Formel 1. Der Franzose feierte zwischen den Jahren 1985 und 1993 insgesamt vier Weltmeistertitel und konnte in 199 Grands Prix beachtliche 51 Siege einfahren. Unvergessen und legendär bleibt vor allem seine sportliche Rivalität mit dem Brasilianer Ayrton Senna, die den gesamten Motorsport in den 80er- und 90er-Jahren entscheidend prägte und bis heute nachwirkt.