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ESC-Video

Bravo Cosmo! Hier gibt's den "Tanzschein" zum Nachschauen

16.05.26, 23:47
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Cosmo lieferte als Startnummer 25 eine Top-Performance beim ESC ab. Seinen "Tanzschein"-Auftritt gibt's hier als Video zum Nachschauen. 

Bravo Cosmó! Dieser Final-Auftritt war wirklich stark. Die Stadthalle feierte den "Tanzschein".

Unser Cosmó brachte beim Song-Contest-Finale mit dem „Tanzschein“ mächtig Stimmung in die Stadthalle. Länderspiel-Atmosphäre und viele rot-weiß-rote Fahnen.

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