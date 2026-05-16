Bravo Cosmo! Hier gibt's den "Tanzschein" zum Nachschauen

Cosmo lieferte als Startnummer 25 eine Top-Performance beim ESC ab. Seinen "Tanzschein"-Auftritt gibt's hier als Video zum Nachschauen.

Bravo Cosmó! Dieser Final-Auftritt war wirklich stark. Die Stadthalle feierte den "Tanzschein".

Unser Cosmó brachte beim Song-Contest-Finale mit dem „Tanzschein“ mächtig Stimmung in die Stadthalle. Länderspiel-Atmosphäre und viele rot-weiß-rote Fahnen.