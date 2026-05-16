Bildstörungen mitten im Song: Darf Tschechien noch einmal singen?

Unruhige Momente beim Eurovision Song Contest in Wien: Der Final-Auftritt von Tschechien wurde am Samstagabend plötzlich von deutlichen technischen Störungen im TV-Bild überschattet.

Mitten im großen ESC-Finale lief zunächst alles reibungslos über die Bühne der Wiener Stadthalle. Das änderte sich jedoch schlagartig, als der Auftritt von Tschechien mit Startnummer 11 auf dem Programm stand. Während Daniel Zizka seinen Song „Crossroads“ performte, kam es zu einer technischen Panne. Im TV-Bild waren mehrere Störungen und Unterbrechungen zu sehen, wodurch der Auftritt besonders für die Zuschauer vor den Bildschirmen alles andere als rund wirkte.

Daniel Žižka © Getty

Keine Reaktion in der Halle

In der Wiener Stadthalle selbst bekamen die Menschen vor Ort von dem Vorfall zunächst gar nichts mit. Auch in der Live-Übertragung des ORF wurde die Panne nicht thematisiert, während Kommentator Andi Knoll wie gewohnt aus dem Off weiter durch die Show führte.

ESC-Regelwerk ermöglicht Wiederholung

Daniel Žižka © Getty

Nach den offiziellen ESC-Regeln darf ein Act bei gravierenden technischen Problemen normalerweise am Ende des Bewerbs erneut auf die Bühne treten und seine Performance wiederholen. Ob Daniel Zizka diese Chance tatsächlich wahrnimmt, wird sich spätestens zeigen, wenn alle 25 Teilnehmer ihren regulären Auftritt absolviert haben. Das Publikum in Österreich und Europa wartet nun gespannt auf die Entscheidung der Verantwortlichen.