Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Eurovision Song Contest Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Eurovision Song Contest Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Bürokratieabbau Wohnen & Immo Meine Energie Flughafen Wien Tipps Mein Geld XXXLutz Dating Trends Unsere Tiere Best of Vienna Stark in den Tag Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Kultur
  4. Song Contest
ESC2026_Tschechien_Daniel Zizka
© Alexandra Căpitănescu

Song Contest

Bildstörungen mitten im Song: Darf Tschechien noch einmal singen?

16.05.26, 22:41
Teilen

Unruhige Momente beim Eurovision Song Contest in Wien: Der Final-Auftritt von Tschechien wurde am Samstagabend plötzlich von deutlichen technischen Störungen im TV-Bild überschattet. 

Mitten im großen ESC-Finale lief zunächst alles reibungslos über die Bühne der Wiener Stadthalle. Das änderte sich jedoch schlagartig, als der Auftritt von Tschechien mit Startnummer 11 auf dem Programm stand. Während Daniel Zizka seinen Song „Crossroads“ performte, kam es zu einer technischen Panne. Im TV-Bild waren mehrere Störungen und Unterbrechungen zu sehen, wodurch der Auftritt besonders für die Zuschauer vor den Bildschirmen alles andere als rund wirkte.

Daniel Žižka 

Daniel Žižka 

© Getty

Keine Reaktion in der Halle

In der Wiener Stadthalle selbst bekamen die Menschen vor Ort von dem Vorfall zunächst gar nichts mit. Auch in der Live-Übertragung des ORF wurde die Panne nicht thematisiert, während Kommentator Andi Knoll wie gewohnt aus dem Off weiter durch die Show führte.

ESC-Regelwerk ermöglicht Wiederholung

Daniel Žižka 

Daniel Žižka 

© Getty

Nach den offiziellen ESC-Regeln darf ein Act bei gravierenden technischen Problemen normalerweise am Ende des Bewerbs erneut auf die Bühne treten und seine Performance wiederholen. Ob Daniel Zizka diese Chance tatsächlich wahrnimmt, wird sich spätestens zeigen, wenn alle 25 Teilnehmer ihren regulären Auftritt absolviert haben. Das Publikum in Österreich und Europa wartet nun gespannt auf die Entscheidung der Verantwortlichen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen