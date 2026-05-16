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ESC2026 Cosmo
© APA

Mega-Stimmung

Großer Auftritt: Cosmó ließ ganz Europa tanzen

Von
16.05.26, 23:20
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Bravo Cosmó! Dieser Final-Auftritt war wirklich stark. Die Stadthalle feierte den „Tanzschein“ - Null Punkte sollten das nicht sein! 

Das war richtig stark! Und es sollte die bösen Wetten eines Besseren belehren. Unser Cosmó brachte beim Song-Contest-Finale mit dem „Tanzschein“ mächtig Stimmung in die Stadthalle. Länderspiel-Atmosphäre und viele rot-weiß-rote Fahnen. So geht Heimspiel! So geht der Kampf um Punkte. 

Vor allem, so geht Punktlandung. Nachdem Cosmó am Freitag schon bei der so wichtigen Jury-Wertung Akzente setzte und auch heute am frühen Nachmittag schon bei der Family-Show für Mega-Stimmung sorgte, legte er jetzt für rund 170 Millionen TV-Zuseher seine Reifeprüfung ab.

„Man sagt ja, die Sau rauslassen. Ich lasse den Gorilla raus“, gab er sich dabei als Motto vor und zeigte nach seiner in Eisenstadt gefilmten ESC-Postkarte eine Hammer-Show: Auftakt am Bühnenboden liegend zwischen den Worten „Dance away your inner animal“, dann folgte die längst als viralen Trend gefeierte „Tanzschein“-Choreografie, der Zwischenruf „Wien!“ und seine tierischen Freunde Gorilla, Gazelle, Löwe und Nashorn, die auch auf einem Klettergerüst rumturnten. Zum Finale ging’s mit Gitarrist Sandro Humitsch auf den Bühnen-Laufsteg. Feuersalven. Verbeugung. Glückliches Grinsen: „This is how we dance together Europe - thank you!“ 

Video zum Thema: Der ESC-Final-Auftritt von Österreich mit Cosmó "Tanzschein"

Damit sollte die drohende 0-Punkte-Pleite abgewandt sein. Und die Wettbüros bloßgestellt! Warum da Österreich nach wie vor so weit hinten geführt wird - aktuell ja nur auf Platz 24 von 25 Teilnehmern - ist unverständlich. Aber Cosmó wird das ja hoffentlich korrigieren können. Bzw. die Jury-Wertung und das Publikums-Voting.

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