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Delta Goodrem
© Getty

Song Contest

Delta Goodrem: Australiens Celine Dion als große Favoritin auf den Titel

16.05.26, 22:19
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Delta Goodrem sorgt für Begeisterung: Die als „Australiens Celine Dion“ bekannte Sängerin bringt mit ihrem Song „Eclipse“ eine gewaltige stimmliche Wucht auf die große Bühne und gewinnt die Herzen der Fans.

In ihrer Heimat Australien feierte die 41-jährige Delta Goodrem bereits gigantische Erfolge. Sie brachte dort fünf Nummer-1-Alben heraus und holte in Australien, Neuseeland sowie Großbritannien insgesamt 31-mal Platin. Ihr Status im Heimatland lässt sich gut vergleichen: Sie ist dort größer als Kylie Minogue, was in etwa der Bedeutung von Helene Fischer für Deutschland entspricht. Bei ihrem aktuellen Auftritt zeigt die Künstlerin in jeder Sekunde, warum sie so erfolgreich ist, und bringt eine in diesem Jahr einmalige stimmliche Wucht auf die Bühne.

Ein Song als Titelfavorit

Delta Goodrem

Delta Goodrem

© Getty

Mit dieser beeindruckenden Performance macht sie das Lied „Eclipse“, was auf Deutsch „Verfinstern“ bedeutet, zu einem echten Mitfavoriten auf den begehrten Titel. Das Publikum zeigt sich von der Darbietung sichtlich beeindruckt.

Klavier in schwindelerregender Höhe

Delta Goodrem

Delta Goodrem

© Getty

Der absolute Höhepunkt des Auftritts fand im wahrsten Sinne des Wortes in der Luft statt. Ein Klavier hob Goodrem während der Show in schwindelerregende Höhen und sorgte für einen echten Superstar-Moment im Scheinwerferlicht. Die Darbietung hinterlässt einen bleibenden Eindruck im diesjährigen Wettbewerb.

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