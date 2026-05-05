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Porschefahrer Riedlingsdorf
© FF Riedlingsdorf

Maibaum verfehlt

Besoffener Porschefahrer zog Spur der Verwüstung durch Dorf

05.05.26, 09:16
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Der SUV-Fahrer touchierte einen Lieferwagen, knallte gegen eine Laterne und verfehlte knapp den Maibaum des Dorfes. 

Bgl. In seinen Porsche hätte der 45-Jährige am Montagabend wohl nicht mehr einsteigen sollen. Denn aus noch unbekannter Ursache, es dürfte aber sein Alkoholpegel schuld gewesen sein, kam der SUV in Riedlingsdorf gegen 22 Uhr von der Straße ab, touchierte seitlich einen Lieferwagen, verfehlte um nur wenige Zentimeter den kürzlich aufgestellten Maibaum und knallte in eine Straßenlaterne mit Wegweiser und zwei Bäume. 

 

Porschefahrer Riedlingsdorf
© FF Riedlingsdorf
 

Porschefahrer Riedlingsdorf
© FF Riedlingsdorf

Porschefahrer Riedlingsdorf
© FF Riedlingsdorf

Der Lenker hinterließ eine rund 200 Meter lange Spur der Verwüstung rund um den Dorfplatz. Ein Alkotest verlief positiv. Die Freiwillige Feuerwehr Riedlingsdorf musste die Unfallstelle reinigen, den umgefahrenen Laternenmasten stromlos schalten und den völlig beschädigten Porsche bergen. Nach rund 1,5 Stunden war der Einsatz beendet.

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