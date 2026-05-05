Beim Spazieren verschwunden - Verzweifelte Suche nach 16-Jähriger

Seit Sonntagabend läuft im Bezirk Graz-Umgebung eine intensive Suche nach einer abgängigen 16-Jährigen. Das Mädchen kehrte von einem Spaziergang nicht mehr zurück. Der ganze Ort sucht mit der verzweifelten Mutter nach dem Mädchen.

Stmk. Die Mutter hatte ihre Tochter bereits Sonntagnachmittag gegen 13.30 Uhr zum Schotterparkplatz am Kirchberg gebracht, von wo aus Sandra regelmäßig ihre Wanderungen startete. Gegen 18 Uhr hatte sie mit ihrer Tochter zum letzten Mal Kontakt via Telefon. Der Teenie kündigte seine Heimkehr an. Doch zu Hause kam die 16-Jährige nicht an. Seither fehlt von der als zuverlässig geltenden Jugendlichen jede Spur, ihr Handy ist ausgeschaltet.

Ganzer Ort sucht nach Mädchen - sogar mit Drohne

Unmittelbar nach der Vermisstenanzeige wurden noch am Sonntagabend erste Suchflüge mit Drohnen durchgeführt. Die Suche wurde schließlich auf eine großangelegte Aktion ausgeweitet. Dabei durchkämmten zahlreiche Einsatzkräfte das steile Gelände zu Fuß, mit geländegängigen Fahrzeugen sowie aus der Luft.

© FF Stiwoll/Die Suche nach Sandra läuft auf Hochtouren.

© Freiwillige Feuerwehr Stiwoll/Die Suche nach Sandra läuft auf Hochtouren.

An dem Einsatz beteiligten sich neben mehreren Polizeistreifen und der Alpinpolizei auch zwei Polizeihubschrauber sowie Diensthunde und ein Mantrailing-Hund. Unterstützt wurden sie von den Freiwilligen Feuerwehren Judendorf, Rein und Voitsberg, der Berufsfeuerwehr Graz, der Bergrettung Graz und Übelbach sowie der Rettungshundebrigade mit 20 Suchhunden.

Bislang verliefen die Maßnahmen ohne Erfolg. Die Ermittlungen zum Aufenthalt der Jugendlichen dauern an. Die Polizeiinspektion Gratwein führt Erhebungen im Umfeld der 16-Jährigen durch.