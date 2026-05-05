Der Wiener Immobilienmarkt sendet klare Signale: Laut dem brandaktuellen Quartalsbericht von Immo Analytics für Q1 2026 ist die große Schnäppchenjagd im Altbau-Segment vorbei – jetzt sind Erstbezüge gefragt wie nie!

Immo Analytics-Chef Gregor Pfeiffer spricht von einer "strukturellen Veränderung": Nach Jahren, in denen Käufer auf billige, unsanierte Wohnungen gesetzt haben, greifen die Wiener jetzt verstärkt zu neu entwickelten Objekten. Gleichzeitig entdecken Investoren und Entwickler das Potenzial in der Sanierung bestehender Immobilien neu.

Das ist die Traumwohnung der Wiener

Besonders heiß begehrt: Wohnungen zwischen 40 und 70 Quadratmeter – und das bis zu einem Kaufpreis von 400.000 Euro. Kompakt, hochwertig, bezugsfertig. Das ist, was der Wiener Käufer 2026 will!

Die Preise steigen wieder – das sind die Fakten

Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: Wohnungen unter 300.000 Euro werden seit 2024 immer seltener – ihr Marktanteil sinkt kontinuierlich. Die durchschnittlichen Kaufpreise ziehen wieder an. Und das Luxussegment? Bleibt stabil! Zwar fiel dessen relativer Anteil von 15 auf 10 Prozent – aber die absolute Zahl der Luxus-Transaktionen ist sogar gestiegen. Die Reichen kaufen weiter!

Sanierte Altbauten und Erstbezüge holen auf

Noch dominieren ältere Neubauwohnungen den Markt – aber der Abstand schmilzt. Erstbezüge und sanierte Altbauten legen deutlich zu. Für Entwickler ist das ein starkes Signal: Wer jetzt in hochwertige, kompakte Wohnflächen investiert, liegt goldrichtig.