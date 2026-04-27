Warum sitzt Kompany gegen PSG nicht auf der Trainerbank?

Die Bayern fliegen aktuell von Sieg zu Sieg, nach der eingefahrenen Meisterschaft und dem DFB-Pokal-Finaleinzug wartet am Dienstag der Halbfinal-Kracher gegen PSG. Doch auf einen Key Player müssen sie dabei verzichten: Trainer Vincent Kompany.

Der Belgier transformierte die Münchner wie wohl zuletzt Triple-Sieger Jupp Heynckes 2013. Von der verpassten Meisterschaft 2024 zu einem womöglich erneuten Triple-Sieger. Der Bundesliga-Teller wurde mit neuem Torrekord eingefahren, im Pokal-Finale wartet Titelverteidiger VfB Stuttgart.

In der Champions League wartet nun das vorgezogene Finale gegen Paris St. Germain. Doch zumindest das Hinspiel im Parc des Princes wird der 40-Jährige verpassen. Und das ausgerechnet, nachdem seine Kabinenansprache ein 0:3 zur Halbzeit gegen Mainz in einen 4:3-Sieg wandelte. "Er hat ganz, ganz klare Worte gefunden", meinte Sportdirektor Christoph Freund.

Wer ersetzt Kompany als Chefcoach?

Ähnliches wird es in Paris nicht geben. Kompany darf sich im Innentrakt des Stadions rund um das Spiel nicht aufhalten, stattdessen muss er auf der Tribüne Platz nehmen. Der Grund? Im Viertelfinal-Rückspiel gegen Real Madrid sah der Coach seine dritte gelbe Karte im Wettbewerb: Das bedeutet ein Spiel Sperre.

Für Ersatz ist bereits gesorgt. Von den zahlreichen Co-Trainern der Bayern, darunter auch der 33-jährige Österreicher Rene Maric, wird nun ein Engländer den Platz einnehmen. Aaron Danks ist der Auserwählte seines Chefs. Der 42-Jährige kam mit Kompany zu den Bayern und ist dort hauptsächlich für Standardsituationen und Spielformen im Training zuständig.

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Allerdings kann er bereits davor einiges an Erfahrung vorweisen: Co-Trainer (unter Steven Gerrard & Unai Emery) und Interimstrainer bei Aston Villa sowie auch Co bei Middlesbrough (Michael Carrick) und Anderlecht, wo er Kompany kennenlernte. Danks ist Trainer, seit 15 Jahre alt ist, und Kompany schätzt ihn als einen der stärksten Trainer Englands ein. Nun kann er sein Können im Rampenlicht der Königsklasse unter Beweis stellen.