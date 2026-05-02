Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital Eurovision Song Contest E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Flughafen Wien Tipps Mein Geld XXXLutz Dating Trends Unsere Tiere 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna Stark in den Tag Mörwald kocht
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
kroatien
© Getty Images

Nur mit ID-Nummer

Buchung ungültig? Wirbel um neue Regel in Kroatien

02.05.26, 21:13
Teilen

Kurz vor Beginn der Hauptreisezeit sorgt eine neue Regelung in Kroatien für Verunsicherung bei Urlaubern.  

Ab dem 1. Juni 2026 dürfen private Ferienunterkünfte nur noch mit einer offiziellen Registrierungsnummer vermietet werden – andernfalls könnten selbst bereits gebuchte und bezahlte Aufenthalte ungültig sein.

Betroffen sind vor allem Angebote auf Plattformen wie Airbnb oder Booking.com. Hintergrund der Maßnahme ist der zunehmende Druck durch den Massentourismus. Die Regierung will mit der neuen Vorschrift unerlaubte Vermietungen eindämmen und den Markt stärker regulieren. Für Reisende bedeutet das vor allem eines: Sie müssen künftig genau prüfen, ob ihre Unterkunft offiziell registriert ist.

Kroatien
© Getty

Urlauber verunsichert

Die Zahlen zeigen, warum gehandelt wird: 2025 verzeichnete Kroatien über 21,8 Millionen Ankünfte und erstmals mehr als 110 Millionen Übernachtungen – ein Großteil davon an der Adriaküste. Gleichzeitig sollen Millionen Übernachtungen außerhalb des regulären Marktes stattgefunden haben. Genau diese Grauzone will die Regierung nun beseitigen.

Für Urlauber aus Österreich kommt die Änderung zu einem ungünstigen Zeitpunkt, da die Sommerferien kurz bevorstehen. Wer bereits gebucht hat, könnte im schlimmsten Fall vor verschlossenen Türen stehen, wenn die Unterkunft nicht den neuen Vorgaben entspricht.

Zusätzliche Unsicherheit entsteht durch politische Spannungen in der Region. Serbien hat Kroatien kürzlich in eine erhöhte Reisewarnstufe eingestuft und empfiehlt, Reisen nur bei Notwendigkeit anzutreten.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen