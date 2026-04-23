52 (!) Aufrufe für "Kein BlaBla mit Babler"

Auch Monate nach dem Start kommt "SPÖ eins" noch nicht so recht vom Fleck.

Vor rund einem halben Jahr startete die SPÖ ihren eigenen Fernsehkanal "SPÖ eins". Die Aufrufzahlen des YouTube-Senders sind aber nach wie vor überschaubar. Nur vereinzelt überspringen die hochgeladenen Videos die 1.000er-Marke, die meisten anderen Clips werden nur einige Hundert Mal angeklickt.

Unter den Videos findet sich auch das Format von Vizekanzler und SPÖ-Chef Andreas Babler "Kein BlaBla mit Babler". In dem Format nimmt Babler zu aktuellen Berichten über sich oder die SPÖ Stellung. Die erste Folge der "zweiten Staffel" kam nach knapp zwei Stunden auf gerade einmal 52 Aufrufe.

© YouTube (Screenshot)

Babler-Doku als Sende-Thema

Das Thema der "Episode": Der Dokumentarfilm "Wahlkampf" über Babler. Der nunmehrige Medienminister erklärt, dass die entsprechenden Fördergelder - immerhin über 350.000 Euro - noch von seinem Vorgänger, Werner Kogler (Grüne), genehmigt wurden und der Film zudem auch kein "Hochglanzwerbefilm" sei. Ironisch fügt er dann noch an, dass er in die Vergangenheit gereist sei, um den Film für Fördermittel einzureichen.