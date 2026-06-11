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Aufregung im ORF

"Putz dich!": Mega Aufreger bei ORF-Hearing

© APA/ROLAND SCHLAGER
Beim Hearing von ORF-Chef-Favorit Clemens Pig ist es laut mehreren Teilnehmern zu einem weiteren Eklat gekommen. Im Mittelpunkt steht dabei Peter Westenthaler.
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Wie mehrere Sitzungsteilnehmer berichten, wurde der Ton während der Sitzung zunehmend rauer. Demnach soll es zu heftigen Wortgefechten zwischen Stiftungsratschef Heinz Lederer und Peter Westenthaler gekommen sein. Laut Bericht soll dabei auch der Satz "Putz dich!" gefallen sein.

"Schande" für das Gremium

Mehrere Ohrenzeugen bezeichneten den Vorfall laut Medienberichten als "Schande" für das ORF-Gremium. Die Stimmung im Rahmen des Hearings soll zeitweise äußerst angespannt gewesen sein.

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Westenthaler widerspricht

Peter Westenthaler weist die Darstellung allerdings zurück. Das "Putz dich" habe laut seiner Version nicht Heinz Lederer gegolten. Stattdessen sei die Aussage an Lederers Stellvertreter Gregor Schütze gerichtet gewesen.

Mitten in der Entscheidung über die künftige ORF-Führung sorgt der Vorfall nun für zusätzlichen Wirbel. Die Diskussionen rund um das Hearing dürften damit noch länger nicht beendet sein.

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