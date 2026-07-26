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VIP-Party

Stocker schwänzte Kurz' Schinkenfleckerl & Gin Tonic

Zwei Männer im Anzug posieren lächelnd, oben rechts Porträt eines weiteren Mannes im Anzug.
© FRANZ NEUMAYR/APA (oe24 Montage)
Die "Schinkenfleckerl & Gin Tonic"-Party von Ex-Kanzler Kurz und Markus Friesacher gehört fast schon zur Tradition der Festspielstadt. ÖVP-Chef und Kanzler Christian Stocker blieb heuer allerdings fern.
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Neben zahlreichen früheren Regierungsmitgliedern - darunter Elisabeth Köstinger, Margarethe Schramböck, Alexander Schallenberg und Martin Kocher - zog es auch einige aktive Spitzenpolitiker zur "Schinkenfleckerl & Gin Tonic"-Party von Gastgeber-Duo Ex-Kanzler Sebastian Kurz und Unternehmer Markus Friesacher.

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So folgten etwa Tourismus-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner und Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll (beide ÖVP) der Einladung von Kurz. Auffallend: Bundeskanzler und ÖVP-Chef Christian Stocker war heuer - trotz Einladung - nicht dabei. Im Vorjahr zählte er noch zur Gästeliste.

Zwei Frauen lächeln beim Empfang, eine hält einen Teller mit Schinkenfleckerl, Feststimmung im Café.
Tourismus-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner (r.) mit Maria Großbauer. © FRANZ NEUMAYR

Stocker tourt derzeit mit seiner "Österreich im Gespräch"-Tour quer durch das Land. Am Donnerstag machte er in Innsbruck Halt, am Freitag in Vorarlberg. Bereits am Dienstag steht dann Wien am Programm. Der Terminkalender ist also ohnehin voll.

Drei Männer im Anzug unterhalten sich bei einem Empfang und halten Becher in der Hand.
Pröll im Gespräch mit Kurz. © Instagram / sebastiankurz

Kurz-Treffen mit Kickl

Zuletzt sorgte aber auch ein Treffen von Kurz mit FPÖ-Chef Herbert Kickl im Parlament für Unmut bei der ÖVP-Spitze. Comeback-Gerüchte wurden dadurch naturgemäß befeuert. Kurz beteuerte wenig später allerdings: "Ich möchte nicht mehr in die Politik einsteigen".

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