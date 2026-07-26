Stocker schwänzte Kurz' Schinkenfleckerl & Gin Tonic

Die "Schinkenfleckerl & Gin Tonic"-Party von Ex-Kanzler Kurz und Markus Friesacher gehört fast schon zur Tradition der Festspielstadt. ÖVP-Chef und Kanzler Christian Stocker blieb heuer allerdings fern.

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Neben zahlreichen früheren Regierungsmitgliedern - darunter Elisabeth Köstinger, Margarethe Schramböck, Alexander Schallenberg und Martin Kocher - zog es auch einige aktive Spitzenpolitiker zur "Schinkenfleckerl & Gin Tonic"-Party von Gastgeber-Duo Ex-Kanzler Sebastian Kurz und Unternehmer Markus Friesacher.

So folgten etwa Tourismus-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner und Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll (beide ÖVP) der Einladung von Kurz. Auffallend: Bundeskanzler und ÖVP-Chef Christian Stocker war heuer - trotz Einladung - nicht dabei. Im Vorjahr zählte er noch zur Gästeliste.

Tourismus-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner (r.) mit Maria Großbauer. © FRANZ NEUMAYR

Stocker tourt derzeit mit seiner "Österreich im Gespräch"-Tour quer durch das Land. Am Donnerstag machte er in Innsbruck Halt, am Freitag in Vorarlberg. Bereits am Dienstag steht dann Wien am Programm. Der Terminkalender ist also ohnehin voll.

Pröll im Gespräch mit Kurz. © Instagram / sebastiankurz

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Kurz-Treffen mit Kickl

Zuletzt sorgte aber auch ein Treffen von Kurz mit FPÖ-Chef Herbert Kickl im Parlament für Unmut bei der ÖVP-Spitze. Comeback-Gerüchte wurden dadurch naturgemäß befeuert. Kurz beteuerte wenig später allerdings: "Ich möchte nicht mehr in die Politik einsteigen".