Italien-Irrsinn: Beliebter Strand jetzt schon ausgebucht

Ein Platz unter dem Sonnenschirm wird in diesem Sommer zum Luxusgut.

An der Adriaküste in Italien zeigt sich der Tourismusboom besonders deutlich – und sorgt für einen regelrechten Ansturm auf die begehrtesten Strände. Ein Beispiel dafür ist die idyllische Bucht von Portonovo, die längst als „Perle des Conero“ gilt.

Schon Wochen vor Beginn der Saison sind dort sämtliche festen Strandplätze vergeben. Wer einen sogenannten Saisonschirm ergattern wollte, hat kaum noch Chancen. Viele Stammgäste sichern sich ihre Plätze Jahr für Jahr im Voraus – ein Wechsel findet praktisch nicht mehr statt. Die Nachfrage ist so hoch, dass Wartelisten geführt werden.

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Bis zu 3.000 Euro

Dabei haben die Preise längst ein Niveau erreicht, das viele abschrecken dürfte: Für einen festen Platz mit Sonnenschirm und zwei Liegen werden zwischen 1200 und 3000 Euro pro Saison fällig. Selbst Tagesgäste zahlen in den vorderen Reihen zwischen 30 und 40 Euro. Trotzdem bleibt der Andrang ungebrochen.

Die Betreiber versuchen, ein Gleichgewicht zu halten. Ein Teil der Plätze wird bewusst für spontane Besucher reserviert, um den Zugang nicht ausschließlich Stammkunden zu überlassen. Gleichzeitig stoßen Infrastruktur und Natur zunehmend an ihre Grenzen. In der Hochsaison kommt es regelmäßig zu Verkehrsproblemen, weshalb Zufahrten inzwischen strenger geregelt werden.