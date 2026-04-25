Saftige Pattys, flaumige Buns: So gelingt der perfekte Burger zu Hause

Knusprige Wrap Cones: Der virale Party-Snack, der gerade alle begeistert Knusprig, cremig und gerade überall zu sehen: Wrap Cones sind der neueste Food-Trend, der Social Media im Sturm erobert. Die gefüllten Tortilla-Tüten sind schnell gemacht, vielseitig kombinierbar und perfekt für alle, die Lust auf einen einfachen Snack mit extra Crunch haben.