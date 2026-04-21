Niemand wusste es: TV-Moderator mit 44 Jahren verstorben

Der frühere Viva- und Kika-Moderator Lukas Koch ist im Alter von 44 Jahren gestorben. Der Tod wurde erst jetzt öffentlich bestätigt.

Der frühere Viva- und Kika-Moderator Lukas Koch starb am 20. Januar 2025 im Alter von 44 Jahren. Seine Schwester Manuela Friedrich bestätigte den Tod erst jetzt. Woran er verstorben ist, wurde nicht bekannt gegeben.

Schwester erinnert sich

Manuela Friedrich beschreibt ihren Bruder gegenüber "Bunte" so: „Wenn er in einen Raum reingegangen ist, ist die Sonne aufgegangen. Er hatte ein so einnehmendes Wesen. Er konnte Leute motivieren, hatte immer einen passenden Spruch auf Lager und war unglaublich lustig.“

Sie fügt hinzu: „Ich hoffe, dass seine sensible Seele endlich Frieden findet.“

Karriere im Fernsehen

Im Jahr 2000 begann Koch seine TV-Karriere beim Musiksender Viva. Dort moderierte er gemeinsam mit Milka Loff Fernandes und Oliver Pocher. 2002 wechselte er zum Kika, wo er sich eine treue Fangemeinde aufbaute.

Später arbeitete er auch für 3sat und ZDFkultur. 2012 wurde er für den Grimme-Preis nominiert.

Reaktionen von Kollegen

Oliver Pocher äußerte sich nach dem Tod: „Wir haben uns in den letzten Jahren zwar aus den Augen verloren, aber es ist immer schade, wenn man Leute, mit denen man einen Teil des beruflichen Weges gegangen ist, dann so früh versterben.“

Auch Milka Loff Fernandes schrieb: „Er brachte die Leute zum Lachen. Er hatte eine charismatische Ausstrahlung. Er war ein herzensguter Mensch. Und er hat es nicht geschafft.“

Rückzug aus Öffentlichkeit

In seinen letzten Lebensjahren litt Koch unter Depressionen und zog sich zunehmend aus der Öffentlichkeit zurück.